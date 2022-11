Quatorze Palestiniens dont des adolescents ont été arrêtés dans la nuit de lundi à mardi par les forces d'occupation sionistes en Cisjordanie occupée, a rapporté l'agence palestinienne de presse Wafa, citant une source locale. Dans un communiqué, relayé par Wafa, le Club du prisonnier Palestinien a fait savoir que les forces d'occupation sionistes avaient pris d'assaut plusieurs régions, relevant du gouvernorat de Ramallah et Al-bireh, arrêtant neuf Palestiniens dont trois adolescents. Un autre adolescent a lui été arrêté à Silwan, au sud de la Mosquée Al-Aqsa. L'armée sioniste a pris d'assaut plusieurs régions dont le gouvernorat de Naplouse, au nord de la Cisjordanie occupée, où trois autres palestiniens ont été arrêtés, s'ajoutant à un autre au village de Tayaseer à l'est de Tubas. La veille, au moins 20 Palestiniens ont été arrêtés par les forces d'occupation sionistes dans différentes régions de la Cisjordanie occupée. Plus de 5.300 Palestiniens ont été arrêtés par l'armée depuis le début de l'année 2022, selon le Club du prisonnier palestinien. Par ailleurs, des dizaines de colons, fortement protégés par les policiers de l'occupation sioniste, ont à nouveau envahi hier, les esplanades de la mosquée d'Al-Aqsa, a rapporté l'agence palestinienne de presse, Wafa, citant une source locale. Selon Wafa, des dizaines de colons ont pris d'assaut la mosquée sainte, effectuant des tours de provocation et des rituels talmudiques. L'occupation sioniste tente d'empêcher les Palestiniens de pratiquer leur droit de culte alors que les colons sont invités à pratiquer leurs rituels talmudiques. Au mois de septembre dernier, 4 426 colons se sont rendus dans le lieu saint, en violation du statu quo historique d'El-Qods. En 2021, plus de 34 000 colons ont envahi la mosquée sainte.