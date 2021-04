Au moins 14 personnes ont été tuées lors d'une attaque d'un «groupe d'hommes armés non identifiés» contre une base militaire, située dans le centre-nord du Nigeria, a annoncé un responsable vendredi soir. «Au total, six soldats et un policier ont été tués lors d'une récente attaque menée par un groupe d'hommes armés non identifiés» qui étaient «environ 200» contre une base militaire dans la ville d'Allawa, dans la zone de gouvernement local de Shiroro, dans l'Etat du Niger, a indiqué Sani Bello, le gouverneur de l'Etat, dans un communiqué vendredi.»Les hommes armés ont brûlé la base avant de se déplacer dans certaines communautés de la région, où ils ont tué sept autres personnes et en ont enlevé plusieurs autres», a précisé M. Bello, sans révéler la date de l'attaque. Le gouverneur a démenti les allégations selon lesquelles «les camps de la force opérationnelle auraient été désertés et les agents de sécurité auraient quitté les communautés» après l'attaque. La région septentrionale du pays africain le plus peuplé a été le théâtre d'une série d'attaques armées au cours des derniers mois, notamment des attaques contre des écoles et des enlèvements d'élèves.