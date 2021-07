Pas moins de 13 Palestiniens ont été tués, 384 autres arrêtés et une trentaine de maisons ont été démolies par les forces d'occupation israéliennes le mois dernier dans le cadre d'une escalade contre le peuple palestinien, sa terre et ses lieux saints, ont rapporté des médias palestiniens. Dans le rapport de l'Agence palestinienne de presse et d'information WAFA a documenté 13 morts parmi les palestiniens dont des enfants. Parmi les 13 morts, huit ont été tués en Cisjordanie et cinq autres dans la bande de Ghaza, selon la source.

Dans son rapport mensuel sur les violations de l'occupation israélienne et de ses colons, WAFA a enregistré 384 arrestations, 689 blessés, la démolition de 31 bâtiments et installations en Cisjordanie et à Ghaza, en plus de 92 notifications de démolition et de saisie. Il est à noter que les autorités d'occupation détiennent environ 4650 personnes dans leurs prisons, dont 180 enfants, 39 femmes et 550 prisonniers malades. Dans le même contexte, les autorités d'occupation israéliennes ont approuvé 31 nouveaux plans de colonisation en Cisjordanie, y compris la construction de nouvelles unités de colonisation et de projets dans les colonies qui sont construits sur les terres de la Cisjordanie occupée. Selon l'agence, 70 attaques ont été perpétrées par des colons contre les Palestiniens et leurs biens en Cisjordanie, y compris à El Qods occupée, faisant 38 blessés parmi les palestiniens.

Dans la ville d'El Qods, WAFA a documenté 63 violations commises par les colons, principalement, dans le quartier Sheikh Jarrah dans la ville sainte. Il convient de noter que 28 familles du quartier de Sheikh Jarrah, qui ont été déjà déplacées de leurs maisons pendant la Nakba de 1948, et actuellement les organisations de colons tentent à les expulser de force pour s'emparer de leurs maisons. Concernant la mosquée d'Al-Aqsa, 1741 colons ont pris d'assaut Al-Aqsa sous la protection de la police d'occupation.

Les colons effectuent des incursions presque quotidiennes dans la mosquée d'Al-Aqsa, et ils effectuent des visites provocatrices à l'intérieur d'Al-Aqsa. En ce qui concerne les journalistes, 43 violations israéliennes ont été exercées contre les journalistes palestiniens, soit par les tirs de balles recouvertes de caoutchouc, de grenades lacrymogènes, de coups et d'autres attaques dans la bande de Ghaza, en Cisjordanie occupée et à El Qods occupée.