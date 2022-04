Plus de 110 Palestiniens ont été blessés, hier, par la police sioniste dans la mosquée Al-Aqsa à El-Qods occupée, a rapporté l'agence palestinienne de presse, Wafa, citant le Croissant-Rouge et des témoins. Des dizaines d'unités de la police de l'occupation sioniste ont pris d'assaut tôt, hier matin, l'enceinte de la mosquée sainte et ont attaqué les milliers de fidèles musulmans en pleine prière, dont beaucoup de personnes âgées, des femmes et des enfants, selon des témoins. Ils ont été ciblés, selon des témoins, par des tirs de la police sioniste (balles en caoutchouc, grenades assourdissantes et gaz lacrymogène) dans toutes les directions. Le Croissant-Rouge a fait état de 117 Palestiniens blessés, dont des ambulanciers et des journalistes, notant que 27 blessés avaient été évacués vers des hôpitaux de la vieille ville. Un hôpital de campagne pour traiter les nombreux blessés a été mis en place selon la même source. Vendredi précédent, environ 80000 personnes ont accompli la première prière du Ramadhan à la mosquée Al-Aqsa. L'entité sioniste réduit le nombre de fidèles de Cisjordanie occupée qui cherchent à se rendre à la mosquée Al-Aqsa en limitant l'accès à El-Qods occupée uniquement aux femmes et aux hommes de plus de 50 ans.

Les affrontements entre Palestiniens et policiers sionistes sur l'Esplanade des Mosquées à El Qods occupée, les premiers depuis le début du Ramadhan, font craindre un embrasement dans les Territoires palestiniens occupés. Troisième lieu saint de l'islam, l'Esplanade des Mosquées est située dans la Vieille Ville à El Qods-Est, théâtre de nombreux affrontements violents entre les forces sionistes en soutien des colons qui multiplient les provocations et les escarmouches pour tenter de s'emparer des lieux dans le cadre de l'expansionnisme judaïque qui cible la ville sainte. Lors du Ramadhan en 2021, des affrontements nocturnes à El Qods s'étaient mués en onze jours de guerre entre le mouvement islamiste palestinien Hamas, au pouvoir dans la bande de Ghaza, et l'entité sioniste. Depuis, aux jets de pierre des Palestiniens répondent les tirs de balle réelle et en caoutchouc et les grenades des forces hébraïques. La Jordanie administre l'Esplanade des Mosquées, où est située la mosquée Al-Aqsa, mais l'accès à ce lieu est contrôlé par l'occupation sioniste. Peu avant le début du mois du Ramadhan cette année, le 2 avril, de hauts responsables israéliens et jordaniens avaient multiplié les pourparlers afin de garantir à la fois la liberté de culte et la sécurité du site dans l'espoir d'éviter de nouveaux heurts. Ces affrontements sur l'Esplanade des Mosquées sont les premiers cette année depuis le début du Ramadhan, période de grands rassemblements pour les musulmans sur ce lieu sacré, qui sert aussi parfois de caisse de résonance au conflit israélo-palestinien. Depuis le 22 mars, 22 Palestiniens, ont été tués lors d'attaques israéliennes contre les villages en Cisjordanie occupée. Jeudi, trois Palestiniens ont été tués dans ces «opérations» ayant fait aussi de nombreux blessés dont l'un a finalement succombé à ses blessures, a indiqué le ministère palestinien de la Santé.