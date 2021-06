Onze jihadistes ont été tués et trois bases «terroristes» détruites entre le 14 et le 16 juin, lors d'une une opération antijihadiste dans les régions de l'Est du Burkina Faso, a annoncé lundi l'armée burkinabè. Du 14 au 16 juin, «sur la base de renseignements précis, une opération à été conduite par des unités du groupement de forces (du secteur Est) afin de démanteler des bases terroristes», a indiqué l'état-major dans un communiqué, ajoutant que «l'opération a consisté en un engagement aéroterrestre». «Bilan: Trois bases terroristes détruites à Nokortougou, Ouro Seni, et Bouraignima, onze terroristes neutralisés. De l'armement, des munitions, plusieurs motos et des moyens de communication ont été récupérés», a précisé l'état-major. Entre le 17 et le 18 Juin, trois engins explosifs improvisés ont également été découverts et détruits dans trois autres localités. Une «dizaine de terroristes» avaient été «neutralisés» lors d'opérations de ratissag,e entre le 7 et le 13 juin, après le massacre de 160 personnes, selon des sources locales, par des jihadistes présumés dans le village de Solhan.