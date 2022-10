Au moins trois soldats et huit supplétifs civils de l’armée ont été tués samedi lors d’une attaque de terroristes dans le nord du Burkina Faso, ont indiqué des sources sécuritaires. « Une embuscade des GAT (Groupes armés terroristes) a visé une patrouille mixte de soldats et de VDP», les Volontaires pour la défense de la patrie, supplétifs de l’armée, «dans la commune de Bouroum (nord). Le bilan est de trois soldats et huit VDP tombés (tués)», a déclaré une source sécuritaire. Une autre source des services de sécurité a confirmé, parlant de «bilan provisoire».