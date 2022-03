Des hommes armés ont tué mardi sept policiers et quatre miliciens lors d'attaques dans le centre et le nord-ouest du Nigeria, par des bandes criminelles lourdement armées. Lors de la première attaque, des dizaines d'agresseurs ont pris d'assaut un poste de police dans le district de Magama, entraînant une fusillade avec des policiers et des miliciens locaux, a déclaré Wasiu Biodun, porte-parole de la police nigérienne, dans un communiqué. «Malheureusement, l'officier de police divisionnaire, deux autres policiers et quatre miliciens ont perdu la vie», a ajouté Biodun. Plusieurs assaillants ont également été «neutralisés» dans une «bataille acharnée». La seconde attaque a eu lieu dans l'Etat voisin de Kebbi, où environ 500 hommes à moto ont envahi une usine du village de Gafara, dans le but d'enlever des travailleurs expatriés, a déclaré Nafiu Abubakar, porte-parole de la police de l'Etat de Kebbi. «Les policiers qui gardaient l'usine ont engagé une fusillade avec les bandits, qui a conduit à la mort de quatre policiers et d'un civil, tandis que plusieurs des bandits ont également été tués», a déclaré Abubakar.