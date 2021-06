La marine tunisienne a secouru en pleine mer 101 migrants partis de Libye en direction de l'Europe, dont l'embarcation était en déroute près de la plateforme gazière de Miskar, a indiqué dimanche le ministère tunisien de la Défense. L'embarcation, repérée 67 km au large des côtes tunisiennes, transportait «101 migrants clandestins âgés de 1 à 50 ans, dont 6 femmes et 4 enfants», de différentes nationalités, a précisé le ministère dans un communiqué. Ils ont indiqué avoir pris la mer vendredi soir du port libyen de Zouara, et ont été remis aux autorités au port tunisien de Sfax. Par ailleurs, dans une deuxième opération, la marine a intercepté 13 candidats à l'exil tunisiens âgées de 19 à 39 ans, dont deux femmes, à 40 km au large des côtes tunisiennes. Ils ont indiqué avoir pris la mer samedi soir depuis Djerba. Les départs depuis la Tunisie et la Libye voisine ont nettement augmenté ces deux dernières années. Il y a eu 11.000 départs de Libye entre janvier à avril 2021, soit 73% de plus qu'à la même période l'an passé, en raison notamment de la «détérioration» de la situation pour les étrangers dans le pays, selon le Haut Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR). La Tunisie porte régulièrement secours à des migrants partis de Libye, ayant fait naufrage en Méditerranée centrale, l'une des routes migratoires les plus meurtrières selon les Nations unies. L'ONU a décompté au moins 760 morts en Méditerranée entre le 1er janvier et le 31 mai 2021, et 1.400 en 2020.

Par ailleurs, des pêcheurs ont retrouvé, hier, au moins 25 corps de migrants qui tentaient apparemment d'atteindre le Yémen dansl'espoir de rejoindre les Etats du Golfe, rapportent des médias, citant un responsable local yéménite. «Les pêcheurs ont retrouvé 25 corps dans la mer», près du détroit de Bab al-Mandeb et de Djibouti, a déclaré Jalil Ahmed Ali. Le responsable a ajouté que le bateau s'était «renversé il y a deux jours et transportait entre 160 et 200 personnes». Le sort des autres personnes n'était pas connu.