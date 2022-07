Les autorités de la région éthiopienne de Somali (sud-est) ont annoncé avoir tué plus de 100 terroristes shabab au cours d'une incursion ratée du groupe depuis la Somalie voisine.

Dans un communiqué de presse publié dimanche soir, le Bureau des communications de la région de Somali a indiqué que les éléments du groupe terroriste shebab avaient été tués plus tôt cette semaine au cours d'une opération de sécurité dirigée par les forces spéciales de police de la région, qui a duré trois jours.

Un groupe armé shebab, entré dans la zone d'Afder de la région quatre jours plus tôt, a été entièrement exterminé, selon le communiqué. Treize véhicules utilisés par les terroristes pendant leur incursion dans la région éthiopienne ont été détruits, ajoute le document.

De grandes réserves de nourriture et des caches d'armes à feu des éléments shebabs ont également été saisies.

La Somalie est confrontée à l'absence d'un gouvernement central efficace depuis 1991, quand l'ancien président Mohammed Siad Barre a été chassé du pouvoir par une rébellion armée, ce qui a mené à une guerre civile.

La faiblesse du gouvernement central somalien a conduit à la prolifération de la piraterie, de la pêche illégale par des bateaux étrangers et des attaques de groupes terroristes, en particulier des shebab.