Au total, 1.202254 cartes d'électeurs ont été distribués dans le cadre des préparatifs pour les élections prévues le 24 décembre en Libye, a affirmé la Haute Commission électorale libyenne (HNEC). Selon les statistiques publiées par la commission dimanche, 1. 202254 millions de cartes ont été distribuées (768176 hommes et 434078 femmes). Samedi, la même structure électorale, a indiqué que trente à la présidentielle libyenne ont déposé leurs dossiers de candidature. S'agissant des législatives, le rapport de la commission indique que le nombre total a atteint 826 candidats hommes et femmes, au 17 novembre. A noter que la HNEC a affirmé que «les candidatures soumises à la commission ne signifient pas nécessairement que la demande du candidat a été acceptée, mais plutôt un processus de réception uniquement». Après réception, la demande sera vérifiée si elle comprend tous les documents requis, puis renvoyée aux autorités compétentes pour examen de sa validité». Le processus d'inscription des candidatures a commencé le 8 novembre dernier et devrait se poursuivre jusqu'au 22 novembre, pour la présidentielle, et jusqu'au 7 décembre pour les élections législatives. Pour ce double scrutin, plus de 2,83 millions de Libyens, sur environ 7 millions d'habitants, se sont inscrits sur la plate-forme en ligne de la HNEC. Au total, 2299 observateurs locaux et 17 internationaux sont accrédités pour surveiller les élections prévues le 24 décembre prochain en Libye. La commission a également accrédité 205 professionnels de médias locaux et 88 représentants de médias internationaux.