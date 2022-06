538 projets énergétiques dont 270 d’électricité et 268 autres de gaz naturel ont été réalisés depuis le début de l’année en cours à travers les zones d’ombre des wilayas du Sud-ouest et de l’Ouest du pays, a-t-on appris mercredi des responsables de la société algérienne de distribution de l’électricité et du gaz (zone de distribution de Bechar).

"Inscrits au titre du programme de l’état, ces projets ont permis le raccordement de 6.467 foyers au réseau public de distribution de l’énergie électrique et 41.763 autres au réseau du gaz naturel et ce à travers les zones d’ombre des wilayas de Bechar, Tindouf, Borj Badji-Mokhtar,Timimoun, Adrar, Naâma, El Bayadh, Béni Abbès et Saida" , a-t-on précisé.

"Des réseaux de transport de 1.283 km linéaires de l’énergie électrique et 1.276 km linéaires de réseaux de gaz naturel ont été réalisés dans le cadre de ces importants projets énergétiques, qui visent essentiellement l’amélioration des conditions de vie des habitants de ces régions", a indiqué le responsable régional de la même société Ahmed Brahimi.

"Un investissement de plus de 42 milliards DA a été consacré par notre société pour la réalisation et la mise en service de ces projets retenus au profit de ces zones", a-t-il déclaré.

"Outre ces opérations, il est prévu aussi la réception et la mise en service avant la fin 2022, de 274 autres projets électriques et gaziers dont 121 pour l’énergie électrique et 153 autres concernant le gaz naturel, ce qui permettra le raccordement au réseau de distribution de l’énergie électrique de 9.295 abonnés et 51.412 autres clients au réseau de distribution du gaz naturel à travers les mêmes zones , grâce à la mise en place d’un réseau de transport de 458 km -linéaires de l’énergie électrique et 573 km-linéaire de transport du gaz naturel" , a expliqué Brahimi.

Par ailleurs, un programme de réalisation de 614 autres projets similaires est prévu en 2023 à travers les mêmes zones d’ombre dont 90 projets de gaz naturel , portant la concrétisation de 1.277 km -linéaires de réseaux de l’énergie électrique et 190 km-linéaires de réseaux de gaz naturel, au profit de 26.000 foyers .

Une enveloppe financière de plus de quatre milliards DA, sera dédiée à la réalisation des travaux des projets d’énergie électrique et 460 millions DA pour ceux du gaz naturel et ce dans la perspective d’une prise en charge conséquente des préoccupations des habitants de ces zones, a-t-on fait savoir.

Dans le même sillage, 4.480 exploitations ont été raccordées au réseau électrique jusqu’à fin mai 2022, sur un total de 4.569 exploitations agricoles situées à travers les mêmes wilayas du sud-ouest et de l’ouest du pays , dans le cadre du programme d’électrification agricole .

Il est prévu également au titre du même programme le raccordement de 7.589 autres exploitations au même réseau énergétique et ce dans la perspective du renforcement de l’électrification agricole dans ces zones d’ombre , a-t-on conclu.