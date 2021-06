Lors de cette rencontre qui s'est déroulée au siège du ministère dans le cadre de la visite de courtoisie à la demande de l'ambassadeur français, les deux parties "ont examiné l'état des relations bilatérales et les voies et moyens de les renforcer et de les développer", tout en mettant en avant l'importance "de cristalliser la volonté liant les deux pays à même de consolider et de promouvoir la coopération bilatérale", précise le communiqué.

Après avoir présenté un aperçu sur les missions et les efforts consentis par l'Etat et à travers lui le ministère en matière de préservation de la mémoire nationale, la protection sociale et la prise en charge sanitaire des moudjahidine et des ayants-droit, M. Zitouni a mis l'accent sur "l'importance qu'accorde l'Etat à cette catégorie honorable, ainsi que les réalisations enregistrées dans la conservation du patrimoine historique et culturelle en rapport avec la période de la résistance populaire, le mouvement national et la guerre de libération nationale".

Le ministre a salué "l'intérêt que porte le président de la République au dossier de la Mémoire, à sa préservation et à sa promotion", soulignant que "ce dossier est aussi prioritaire que les autres dossiers en matière de coopération entre les deux pays".

Pour sa part, l'ambassadeur français en Algérie a salué "les efforts consentis par le ministère des Moudjahidine et des Ayants-droit pour préserver l'héritage historique glorieux", se félicitant "des grands pas franchis par les deux parties pour surmonter les obstacles qui pourraient entraver le processus des relations bilatérales entre l'Algérie et la France, par l'ouverture des dossiers de la Mémoire qui sont en cours de discussion à haut niveau".