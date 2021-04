A la veille de la célébration de la Journée du Savoir (Yaoum El Ilm), le Président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a adressé un message

"Au nom d’Allah, Clément et Miséricordieux,

Prières et paix sur le Sceau des prophètes,

Chères citoyennes,

Chers citoyens,

La Journée du Savoir, une des dates phares de la Mémoire nationale, coïncide cette année avec les premiers jours bénis du mois sacré, félicitations à nous tous pour ces deux occasions.

L'année dernière, nous avions été privés de cette joie et de ce plaisir de voir nos enfants, filles et garçons, entonner, comme à leur habitude à cette occasion, les poèmes de l'érudit Cheikh Abdelhamid Ibn Badis et célébrer ses hauts-faits.

Louanges à Allah de nous avoir offert, après une année de patience et d'effort soutenu et le recul de l'épidémie Covid-19, une meilleure conjoncture permettant à notre peuple de célébrer cette Journée en gloire à la science et au savoir, en promotion de la pensée et de la culture et en hommage aux savants, chercheurs, penseurs, intellectuels et artistes algériens dans tous les domaines de créativité.

Chères sœurs, Chers frères,

Notre peuple a décrété la date de disparition de l’érudit réformateur rénovateur Cheikh Abdelhamid Ibn Badis Journée symbole de célébration du savoir et des savants consacrant cette tradition en phare éclairant un pan important de notre histoire.

Il s'agit de cette période où notre érudit Cheikh et ses compagnons, hommes de savoir et de vénération de la patrie, se sont dressés contre des plans coloniaux haineux visant à occulter l'identité nationale et à détruire ses fondements : la religion, la langue et la culture.

Pour ce faire, il s'engagea, paix à son âme, dans une voie nationale authentique en faisant sienne la lutte contre l'ignorance et l'analphabétisme et la mise à nu de méthodes pernicieuses visant à propager les dérives et la sorcellerie au sein de la population. Il s'attela, ainsi à libérer la pensée et à mobiliser les volontés par l'arme du savoir.

Chères sœurs, Chers frères,

Le peuple algérien qui n'oublie guère le rôle avant-gardiste du Cheikh Abdelhamid Ibn Badis, de l'Association des Oulémas musulmans algériens et des augustes oulémas et chouyoukh des Zaouia dans la préservation de l'identité de la nation algérienne, son patrimoine et les composantes de son identité nationale, et dans la lutte contre le charlatanisme, aspire aujourd'hui en étant attaché à son identité et en s'appuyant à ses potentialités, à des politiques efficientes pour bien appréhender les problématiques du présent et les défis de demain. Des politiques basées sur un véritable investissement en l'élément humain à travers l'acquisition du savoir et de la science, la maitrise de la technologie et l'investissement du monde de l'informatique et des communications.

C'est là, l'un de nos principaux engagements à la concrétisation duquel nous nous sommes attelés en oeuvrant à la réunion des conditions d'une réelle relance basée sur la véritable richesse du pays, une richesse représentée par plus de dix millions d'élèves scolarisés dans les établissements éducatifs et plus d'un million et demi d'étudiants poursuivant leurs études dans nos universités et Ecoles supérieures.

Le processus démocratique est le choix de l'Algérie libre et souveraine... Il compte, en plus de la consolidation des fondements de la paix et de la sécurité, parmi les objectifs liés à l'intérêt suprême du pays que nous œuvrons à réaliser par la conjugaison des efforts des institutions de l'Etat, de la classe politique et des acteurs de la société civile.

J'appelle, en cette autre journée de la Mémoire nationale, la société algérienne, dans toute sa composante, à s'exprimer lors des échéances politiques à venir, en toute liberté et par les voies les plus civilisées qui soient pour le choix de ses représentants, à la lumière des défis internes et externes qui interpellent tout un chacun à faire prévaloir l'intérêt de la patrie au dessus de tout différend et de toute considération étroite.

A ce propos, je demeure confiant que les enfants de l'Algérie iront de l'avant pour la pose de ce jalon important dans l'édification d'une Algérie nouvelle, et que leur détermination ne saurait être entamée par les duperies de ceux qui se sont enlisés dans les méandres de la déstabilisation et de la division.

En célébrant la Journée du savoir, je lance un appel haut et fort aux enfants de l'Algérie à consacrer dans leur quotidien la célébration du savoir en étant à l'affût de toute nouveauté dans le monde du savoir, de l'innovation et de la technologie.

Je tiens à saisir cette occasion, également pour exhorter nos enfants, élèves et étudiants dans les écoles, les universités, les instituts et les centres de formation à tracer leur voie vers la réussite par le travail, le savoir et la rigueur morale.

Que l'Algérie célèbre chaque année le Savoir et les savants, Qu'Allah agrée votre jeûne,

Gloire et Grandeur à nos vaillants Chouhada,

Vive l'Algérie".