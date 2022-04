La défunte a passé sa vie dans les coulisses du monde magique du cinéma, parmi les cassettes et le matériel de montage, avant de passer à l'écriture du scénario et de la réalisation du film "Rachida", après cinq années de préparation.

Ce film réalisé durant la décennie noire qu'a connue l'Algérie, relate l’histoire d’une jeune enseignante qui se trouve ciblée par le terrorisme barbare, mais décide de relever le défi au lieu d’abandonner son métier.

"Rachida" a marqué un véritable tournant dans la vie de cette jeune algéroise qui a réussi, en dépit des mœurs et traditions de la Casbah, à accéder au monde du cinéma et à soutenir son époux, le célèbre réalisateur Mohamed Chouikh à concrétiser plusieurs de ses projets. Elle soutiendra plus tard sa fille Yasmine Chouikh devenue elle aussi une réalisatrice de talent.