LG electronics Algérie a annoncé aujourd’hui le vainqueur du challenge Djam’in with LG et a clôturé celui-ci par un concert inédit de la star Djamil Ghouli, Djam de son nom de scène, l’un des premiers challenges musicaux sur une plateforme digitale, Instagram, qui vise à révéler de jeunes talents algériens. LG a tenu le 22 octobre 2022 à Alger, la finale du challenge Djam’in with LG, animé par la célèbre Zahra Harkat, qui a rassemblé les 5 finalistes (Yacine Bentotoche, Mehdi Krouma, Katia Demil, Fares Sabouni et Idir Gourari) qualifiés durant les 7 primes effectués sur la plateforme digitale Instagram. Ces finalistes ont été coachés préalablement par l’artiste Djam, à l’aide d’un orchestre et d’instruments professionnels mis à leur disposition pour se préparer à la finale. Suite à leur prestation durant la finale, les membres du jury ont délibéré et choisi l’heureux gagnant du challenge. Il a remporté la production d’un clip avec le célèbre Djam qui sera diffusé sur toutes les plateformes de musique (Streaming, spotify) et des instruments offerts par le pionnier de l’innovation LG electroncs Algérie afin de poursuivre son rêve. Ce concours est le fruit d’un partenariat entre LG electronics Algérie et le chanteur DJAM annoncé le 20 septembre 2022 et baptisé le challenge Djam’in with LG. Cette compétition musicale originale a été lancée sur le réseau social des jeunes par excellence, Instagram. LG s’inscrit toujours dans la même optique qui est l’encouragement et le soutien des jeunes, afin de leur permettre de mettre en avant leur potentiel sur la scène artistique algérienne. Le concours Djam’in with LG vise à révéler la culture musicale algérienne. Le but de la compétition est d’envoyer leurs démos à l’artiste, celui-ci a sélectionné les meilleures compositions avec un jury afin de déterminer le gagnant. Ce challenge a regroupé au total 16 talents sur des primes en ligne, dont 8 sélectionnés sur la plateforme Instagram et 8 autres sur le site web de LG, afin d’aboutir aux 5 meilleurs qui eux vont performer sur la scène de Ibn Zeydoun devant un public et les membres du jury. LG electronics Algérie en collaboration avec L’artiste Djam ont donné ainsi la chance aux jeunes Algériens de croire en leur rêve et de mettre en lumière la passion, la créativité et le talent de cette jeunesse pleine d’ambition et révéler leur potentiel.