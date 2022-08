La Fédération marocaine de football (FRMF) a conclu un accord avec l'ex-coach du Wydad Casablanca Walid Regragui pour prendre les rênes de l'équipe nationale, les "Lions de l'Atlas", après le départ de Vahid Halilhodzic, remercié à trois mois du Mondial au Qatar, rapportent lundi les médias locaux. "La Fédération a trouvé un accord définitif avec Regragui portant sur tous les aspects matériels et techniques, ainsi que sur les objectifs à atteindre", écrit le site d'information Alyaoum24. Selon le site spécialisé Hesport, Regragui a signé ce week-end un contrat de trois ans avec la FRMF. La nomination officielle du nouveau sélectionneur national est attendue dans les prochains jours, a indiqué un porte-parole de la Fédération, sans plus de détails. Le choix de Walid Regragui, déjà largement commenté, dès avant le départ de Halilhodzic, n'est pas une surprise. Il "a déjà entamé des contacts avec certains joueurs de l'équipe nationale", précise Hesport. "Coach Vahid", à la tête de la sélection marocaine depuis août 2019, a été limogé le 11 août en raison de "divergences de points de vue (...) au sujet de la préparation idoine des Lions de l'Atlas" pour la Coupe du monde, selon la FRMF. Le Franco-Bosnien a ainsi payé son refus de reprendre deux internationaux des Lions, Hakim Ziyech (Chelsea) et Noussair Mazraoui (Bayern, ex-Ajax Amsterdam), deux joueurs qui avaient par le passé décliné la sélection. Au Qatar, le Maroc, versé dans le groupe F, sera aux prises avec la Croatie, la Belgique et le Canada. Né à Corbeil-Essonne, Walid Regragui, un Franco-Marocain de 46 ans, est passé comme joueur par plusieurs clubs français (Toulouse, Ajaccio, Dijon, Grenoble) et a été international avec les Lions de l'Atlas. Lors d'une saison particulièrement brillante, il a remporté cette année avec le Wydad Casablanca, un des clubs marocains les plus capés, les titres de champion d'Afrique et de champion du Maroc. Il avait pris la direction du Wydad Casablanca en août 2021 et avait annoncé son départ officiel au début de ce mois.