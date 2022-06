La première montgolfière algérienne, aux couleurs nationales, effectuera son vol inaugural le 22 juin prochain à Tizi-Ouzou, a-t-on appris mercredi auprès des concepteurs de ce projet. L’idée de ce projet revient au directeur technique de l'Association Sports aériens et de montagne de Bouzguene (ASAMB), Djamel Allache, pilote de parapente et d'hélicoptère, a indiqué le président de ce club sportif, Karim Allili. L'ASAMB a entamé la concrétisation de ce projet en 2018 en France. La conception de la montgolfière a été confiée à une usine anglaise ayant des filiales dans l'hexagone, a-t-on appris de même source. Le Ballon sera acheminé par bateau vers l'Algérie, pour rejoindre d'abord la ville de Tizi-Ouzou ou le vol inaugural de la montgolfière est prévu pour le 22 juin prochain dans l'après-midi à partir du stade premier novembre. Les amateurs auront le privilège de voir voler pour la première fois la montgolfière aux couleurs nationales. Et ceux qui n'auront pas la chance d'assister à ce premier vol, pourront voir le ballon dans les cieux de la ville des Genêts le lendemain matin (23 juin), avant que ce dernier ne rejoigne Oran pour une démonstration à l’ouverture des jeux méditerranéens Oran 2022, a souligné le président du Club. Outre l'effet spectacle, Djamel Allache, issue d'une famille révolutionnaire d'Iferhounene (sud-est de Tizi-Ouzou) saisira l'occasion de ces deux vols pour le perfectionnement de deux copilotes, a-t-on appris de même source. En plus des vols de démonstration à l'ouverture et à la clôture des jeux méditerranéens (le 25 juin et le 5 juillet), une dizaine d'autres vols sont prévus dans certaines wilayas, a signalé Allili "Toute l'équipe du Club de sports aériens et de montagne de Bouzguene, s'est engagée cœur et âme pour réussir ce projet et donner une très belle image de notre cher pays et bien le représenter parmi les nations du bassin méditerranéen", a indiqué Allili.