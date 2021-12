L'application Viber, propriété de la société japonaise Rakuten, l'une des applications leader au monde pour communiquer par messages et appels gratuits et sécurisés, a accueilli hier soir une rencontre exclusive entre la star de l'équipe nationale algérienne et du club anglais de Manchester City Riyad Mahrez et ses fans. A travers cette rencontre exclusive et unique, quatre fans de Riyad Mahrez ont eu la chance de dialoguer avec lui, de poser leurs questions et de connaître de près sa personnalité. Les quatre gagnants ont également reçu un maillot signé par Riyad Mahrez. Les quatre gagnants ont été choisis par une méthode de sélection aléatoire, après que les utilisateurs aient répondus à un certain nombre de questions qui ont été posées chaque semaine via la chaîne officielle Riyad Mahrez sur Viber, qui a été organisée du 8 novembre au 5 décembre 2021. Il est a signalé que a chaîne officiel sur Viber de Riyad Mahrez a un nombre élevé d'abonnés totalisant plus de 1,6 Millions de fans. Parmi les réactions des gagnants, l'un des des gagnants du concours, lors de la cérémonie de remise des prix, a déclaré : "C'est une opportunité exceptionnelle d'interagir avec la star du football algérien Riyad Mahrez". Un autre gagnant, Moussa, a déclaré : « Je suis le plus heureux des grands-parents. Aujourd'hui, ce n'est pas un cadeau, mais deux cadeaux, qui m'ont été offerts par Viber. J'ai offert ce maillot à mon petit-fils, en plus de lui donner l'occasion de discuter avec son idole, le joueur Riyad Mahrez." Dans une déclaration à Nadia Al-Ubaidi, directrice Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord chez Viber, a déclaré : « Nous sommes heureux d'accueillir notre première rencontre avec nos utilisateurs en Algérie après la pandémie de Corona, et nous sommes fiers de présenter cette rare opportunité pour les utilisateurs de Viber en Algérie de rencontrer et d'interagir avec leur star préférée en organisant cette rencontre exclusive et privée grâce à l'application Viber, qui est prise en charge par la technologie d'appel vidéo de groupe de l'application ». Il est à noter que Viber et Riyad Mahrez ont signé un partenariat stratégique début septembre dernier. Grâce à ce partenariat, les fans de la star de Manchester City peuvent accéder à du contenu exclusif sur la chaîne officielle Riyad Mahrez sur l'application, et ils peuvent également télécharger et utiliser des autocollants et des filtres de réalité virtuelle spécialement conçus pour la star Riyad Mahrez.