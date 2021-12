L'application japonaise Rakuten Viber, l'une des principales applications de messagerie au monde pour des communications gratuites et sécurisées, fête son 11e anniversaire et lance à cette occasion son festival annuel de prix exceptionnels en Algérie du 13 décembre 2021 au 15 janvier 2022. Grâce à Viber Birthday, les utilisateurs en Algérie pourront gagner de nombreux prix spéciaux. Le prix principal comprend des T-shirts signés par la légende du football algérien Riyad Mahrez, des Smart TV et des machines à café Nespresso offertes par Hamoud Boualem, ainsi que des réductions lors d'achats chez Nextimes ou avec Yassir. Dans une déclaration à Nadia Al-Ubaidi, directrice Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord chez Viber, a déclaré : " Viber célèbre onze années d'excellence, de développement et de croissance dans le monde entier, y compris en Algérie, où l'application Viber est l'une des applications de messagerie les plus utilisées par les utilisateurs algériens. Viber tient à célébrer ce long parcours de succès et de réalisations avec ses utilisateurs en Algérie. C'est pourquoi l'anniversaire de Viber est spécial cette année en offrant de nombreux cadeaux excitants et de grandes surprises, y compris des T-shirts signés par la star Riyad Mahrez, des Smart TVs, des machines à café Nespresso fournies par Hamoud Boualem, et de nombreuses réductions offertes par Yassir et Nextimes."

L'anniversaire de Viber se déroulera du 13 décembre au 15 janvier 2022. Pour participer et gagner l'un des superbes prix, cliquez sur ce lien : https://vb.me/VB11-DZ