Rakuten Viber, un leader mondial de la messagerie privée sécurisée et de la communication vocale, annonce le déploiement de sa toute nouvelle fonctionnalité, la vérification en deux étapes. Cette étape de sécurité supplémentaire permet aux utilisateurs d'authentifier leurs comptes à l'aide d'un code PIN et d'une adresse mail. L'engagement de Viber à fournir une plate-forme de communication sécurisée et axée sur la confidentialité se reflète dans son travail continu sur de nouvelles fonctionnalités comme cellesci. La messagerie sur Viber est déjà cryptée de bout en bout, ce qui empêche les tiers d'accéder à ses données, et la fonction de disparition des messages permet aux utilisateurs de mieux contrôler qui voit leurs messages. La dernière fonctionnalité de vérification en deux étapes est un autre exemple de l'importance accordée par Viber à la confidentialité, ce qui permettra aux utilisateurs de communiquer en toute sécurité. Les utilisateurs qui choisissent d'activer la fonction de vérification en deux étapes créeront un code PIN à six chiffres et vérifieront leur adresse e-mail. Pour se connecter à Viber sur un appareil mobile ou un ordinateur de bureau, l'utilisateur devra vérifier le compte en fournissant son code PIN individuel. En cas d'oubli du code, l'adresse e-mail vérifiée sera utilisée pour aider l'utilisateur à rétablir l'accès à son compte. De plus, le fait d'avoir un code PIN empêchera la possibilité de désactiver le compte à l'aide de Viber sur un ordinateur de bureau. Toute personne essayant de désactiver un compte Viber sur un ordinateur de bureau devra utiliser le code PIN. La nouvelle fonctionnalité de Viber permet aux utilisateurs de mettre en œuvre des mesures de sécurité supplémentaires pour garantir la confidentialité de leurs comptes. La vérification en deux étapes protège contre les hackeurs qui détournent les comptes des utilisateurs pour envoyer des spams ou accéder à des informations privées. La réduction du nombre de comptes non vérifiés au sein de la plate-forme réduira non seulement le nombre de spams sur la plateforme, mais créera également une application plus efficace et stable permettant aux utilisateurs de communiquer avec leurs proches dans le monde entier. De plus, Viber travaille sur l'ajout d'une authentification biométrique à l'avenir. « La confidentialité des utilisateurs de Viber est au premier plan de tout ce que nous faisons. Nous nous engageons à fournir une application de messagerie cryptée sécurisée de bout en bout, et cette nouvelle fonctionnalité va encore plus loin », déclare Nadia El Ubaydi, directrice du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord chez Rakuten Viber. « La vérification en deux étapes atténuera les soucis de sécurité de nos utilisateurs et rassurera non seulement les utilisateurs, mais également les entreprises, sur le fait que Viber fournit la technologie la plus récente pour garantir la sécurité de la plate-forme », ajoute –elle. La fonctionnalité de vérification en deux étapes de Viber est désormais disponible dans le monde entier.