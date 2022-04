Les viandes fraîches proposées par le groupe public Alviar à des prix attractifs au niveau de ses points de vente suscitent l'engouement des consommateurs à Alger. Dans l'un de ses principaux magasins de la capitale, situé à la rue Hassiba Ben Bouali, le prix de la viande bovine s'affiche à 1200 dinars, la viande ovine est cédée à 1300 dinars et le foie (de l'ovin) à 2800 dinars. Des prix relativement abordables comparativement à ceux pratiqués par les boucheries d'Alger, estiment la majorité des clients rencontrés au niveau de ce point de vente. Samia commande presque deux kilos de biftecks et un gigot d'agneau. Elle fait le plein pour sa famille et repart avec des quantités conséquentes pour deux semaines. "Le tout pour un prix imbattable de 6000 dinars", souligne-t-elle. "J'ai fait des économies conséquentes par rapport à ce que j'ai l'habitude de dépenser chez les boucheries traditionnelles", s'est-elle félicitée, en souhaitant que les prix soient maintenus à ce niveau même après le Ramadhan. Quant à Nedjma, venue de Bab El Oued, elle es time que les prix sont "plus au moins abordables" pour les petites bourses. "Avec 1000 dinars, j'ai quand même pu acheter de la viande hachée et un paquet de dioul", a-t-elle affirmé, en précisant qu'elle a découvert ce magasin par le biais des réseaux sociaux. Ismael, lui, affirme qu'il s'approvisionne auprès de ce magasin depuis son inauguration en janvier dernier. Cadre supérieur dans le secteur public, ce quadragénaire estime que le produit est "compétitif" avec un "excellent rapport qualité-prix". "D'autant plus qu'il s'agit d'un produit local", a-t-il fait valoir, en ajoutant que la viande algérienne est très réputée pour son goût "savoureux".permettrait aux classes moyennes et aux couches défavorisées de consommer la viande rouge à des prix relativement abordables, soit généralisée dans d'autres communes notamment dans "les zones d'ombre". Rencontré sur place, le directeur des études et de développement de l'Algérienne des viandes rouges "Alviar", Ali Ziani, a affirmé que cette initiative s'inscrivait dans le cadre du dispositif spécial prévu par le groupe public pour ce mois sacré. "L'objectif c'est vendre directement la viande au consommateur à un prix raisonnable, tout au long du mois de ramadhan et même au-delà dans certaines points de vente", a assuré Ziani , en ajoutant que le groupe prévoit d'étendre son réseau de distribution à travers la création de points de ventes au niveau de toutes les wilayas. "Actuellement, les points de ventes d'Alviar se trouve à Alger, Oran, Annaba et Blida", selon le responsable. "Les viandes commercialisées sont purement locales", a-t-il assuré, expliquant que l'élevage et l'engraissement du bétail pour la production des viandes se fait au niveau des fermes pilotes du groupe ainsi qu'au niveau de certaines fermes privées.