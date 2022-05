Présidant l'ouverture d'un "forum national sur la démocratie participative", organisé par l'ONSC, Hamzaoui a fait savoir que cette plateforme devra constituer "un espace de consultation et de transmission des préoccupations entre l'ensemble des associations et l'ONSC, ainsi que d'échange d'expériences, de coordination et de coopération entre les différentes spécialités dans lesquelles les associations exercent leur activité".

Il a souligné, en outre, que l'"enjeu principal" de la société civile consiste à "être le principal garant pour protéger la société des différents phénomènes qui menacent l'esprit et les idées de ses enfants, en sus d'être au niveau de la prudence et de la vigilance contre les complots visant l'Algérie sous différents slogans qui cherchent à porter atteinte à sa sécurité et à sa stabilité, et à atteindre son histoire et son unité".

Et d'ajouter :"nous sommes bien conscients que la société civile saura être au niveau de ces défis et de ces priorités au vu de ses compétences empreintes de valeurs nationales et de sens de l'initiative et de volontariat", relevant la "disponibilité" de l'ONSC à "contribuer à surmonter les difficultés et les défis entravant l'action des associations, à les encourager, à les accompagner et à valoriser leurs initiatives et projets à même de leur permettre de jouer leur rôle et de réaliser leurs objectifs dans un environnement et un système encourageant".

Après avoir souligné la nécessité de dépasser "l'image négative qui entachait le travail associatif dans le passé", M. Hamzaoui a mis l'accent sur le rôle de la société civile pour "montrer une nouvelle image qui reflète la nouvelle Algérie au sein de laquelle active une société civile consciente et imprégnée des valeurs nationales".

Par ailleurs, il a souligné que "l'Algérie franchit des étapes importantes au cours de cette période sur la voie de la réforme et du renouveau découlant de la profondeur de la volonté populaire qui aspire à aller vers l'édification d'un Etat sur les bases de la justice et de la démocratie, un Etat fort avec ses institutions, cohérent dans son tissu social et attaché à son histoire et à ses constantes".

Et d'ajouter: "Ces aspirations et revendications populaires sont traduites à travers les initiatives et les projets initiés par le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à tous les niveaux pour mener des réformes globales devant ouvrir la voie à l'édification d'une nouvelle Algérie".

Dans le même ordre d'idées, il a mis l'accent sur la "priorité absolue" accordée par le président de la République à la société civile, "un pilier fondamental et efficace pour le changement", car elle est un "partenaire stratégique dans la prise de décisions, dans l'élaboration des politiques publiques et la contribution au développement global".

A cette occasion, Hamzaoui a révélé "le lancement de la préparation des assises nationales de la société civile, prévues en octobre prochain", avec la participation des acteurs de la société civile, des organisations, des fédérations et des syndicats nationaux, "pour cristalliser une stratégie globale reflétant la vision et la volonté du Président de la République dans le renforcement de la place et du rôle de la société civile".