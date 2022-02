La mort d'une femme de 70 ans, découverte momifiée sur sa chaise plus de deux ans après sa mort, a provoqué une onde de choc cette semaine en Italie, relançant le débat sur la solitude des personnes âgées. Marinella Beretta, qui n'avait plus de parents en vie, a été retrouvée vendredi dans sa maison à Prestino, près du lac de Côme, en Lombardie (nord). Ses voisins ne l'avaient plus vue depuis au moins deux ans et demi, selon des médias. Ses restes momifiés ont été découverts par la police, venue sur place après avoir été alertée sur le risque de chutes d'arbres situés dans son jardin. En Italie, près de 40% des plus de 75 ans vivent seuls, selon un rapport de l'Institut national de statistique (Istat) datant de 2018. Le même pourcentage de personnes n'a ni parents, ni amis vers lesquels se tourner en cas de besoin.