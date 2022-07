Les ministres des Affaires étrangères d'Iran et d'Arabie saoudite vont se rencontrer à Baghdad, a annoncé samedi le chef de la diplomatie irakienne.Des représentants de Téhéran et de Ryadh ont déjà tenu cinq cycles de discussions à Baghdad, mais toujours dans le plus grand secret. Cette prochaine réunion devrait être la première au niveau ministériel et rendue publique.Le dernier cycle de pourparlers remonte au mois d'avril et aurait réuni de hauts responsables du Conseil suprême de sécurité nationale iranien et des services de renseignement saoudiens.