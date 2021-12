Selon El Faro de Melilla, des agents de la Garde civile ont réussi à contenir l'entrée. Les événements ont eu lieu vers 08h30, comme l'a rapporté la délégation du gouvernement de Melilla. La plupart des migrants qui ont voulu franchir le périmètre frontalier ont abandonné leur tentative et rebroussé chemin.

Cette tentative d'immigration clandestine a été confirmée par la section Nador de l'Association marocaine des droits de l'homme qui a précisé que des dizaines de personnes ont tenté de rallier l'enclave espagnole en utilisant une échelle pour escalader la clôture du côté marocain et rallier la ville espagnole.

Dans une vidéo partagée par l'association marocaine sur sa page Facebook, l'on peut voir que quelques instants après le début de l'intrusion, des sirènes ont commencé à retentir à travers le passage frontalier menant à la ville de Melilla, où quelques migrants marocains ont réussi à pénétrer avant l'arrivée de la police espagnole.

Les postes frontaliers entre l'Espagne et le Maroc dans la ville autonome sont fermés depuis le 13 mars 2020 en raison de la crise sanitaire provoquée par le Covid-19.

Echaudés par une situation économique difficile, de plus en plus de Marocains tentent de regagner clandestinement l'Espagne à travers les deux enclaves de Melilla et Ceuta.

Le 13 décembre, un bateau pneumatique avec à son bord 16 migrants, tous de nationalité marocaine, était arrivé au niveau des brise-lames du port de commerce de l'enclave espagnole de Melilla.

Fin novembre, ils étaient quinze migrants marocains sur une trentaine de candidats à l'immigration clandestine à pouvoir accéder à la ville de Melilla, en utilisant des échelles.

Ce nombre de migrants clandestins vient s'ajouter à celui enregistré en mai dernier quand plusieurs milliers de migrants marocains avaient franchi la frontière par la ville de Ceuta, l'autre enclave espagnole.

Le 17 mai dernier, des milliers de candidats à l'émigration au Maroc, dont de nombreux jeunes, ont afflué illégalement dans la ville de Ceuta, avec la "bénédiction" des garde-frontières marocains.

En deux jours, jusqu'à 12.000 migrants ont traversé la frontière de l'enclave espagnole, "engloutissant" la ville de 80.000 habitants.

La plupart ont été refoulés mais plus de 1000 mineurs marocains sont restés dans l'enclave espagnole, dont beaucoup errent dans les rues.

Selon Madrid, parmi les migrants, 1.500 étaient des mineurs, tandis que l'association humanitaire Amnesty International avait avancé le chiffre de 2.000. Les autorités de Ceuta ont accusé le Maroc d'avoir manipulé les mineurs pour les encourager à franchir la frontière afin d'exercer une pression sur Madrid dans le contexte de la crise diplomatique entre les deux pays en raison de la présence sur le territoire espagnol à ce moment-là du président sahraoui, Brahim Ghali, pour des soins.

Le Premier ministre espagnol Pedro Sanchez avait qualifié ces évènements de "grave crise pour l'Espagne et aussi pour l'Europe".