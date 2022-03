La ministre de l'Environnement, Samia Moualfi, accompagnée du Wali d'Alger, Ahmed Maabed, a donné samedi à Alger, le coup d'envoi d'une campagne de nettoiement au niveau des communes de Douéra et Rahmania dans le but d'améliorer le cadre de vie du citoyen et éliminer les déchets sous toutes leurs formes.