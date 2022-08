Les services de la Sûreté de la circonscription administrative de Sidi M'hamed (Alger) ont mis hors d'état de nuire une bande criminelle spécialisée dans l'arnaque immobilière dans les logements sociaux avec des actes falsifiés, a indiqué lundi un communiqué des mêmes services. "L'affaire a été déclenchée suite à une plainte déposée par un citoyen auprès de la Sûreté de la circonscription administrative de Sidi M'hamed, dans laquelle il déclare avoir été victime d'une escroquerie pour l'obtention d'un logement social contre un montant de 250 millions de centimes", précise la même source, relevant que les éléments de la Sûreté ont interpellé une mise en cause dans cette affaire avec en sa possession deux contrats de location et trois reçus de paiement d'une valeur de 158.000 DA. Le Parquet territorialement compétent saisi, les éléments de la sûreté ont procédé à la perquisition du domicile de la mise en cause où il a été procédé à la saisie d'une copie d'un contrat de location et de celle d'un cahier des charges. "Après l'obtention d'un mandat d'une extension de compétence, les mêmes éléments se sont rendus aux services administratifs concernés afin de confirmer que les actes étaient faux", ajoute la même source. Après investigations, ces éléments ont pu interpeller "un deuxième individu, impliqué dans la même affaire". Après parachèvement des procédures légales, les mis en cause ont été présentés devant les instances judiciaires territorialement compétentes.