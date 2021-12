QNET, la société de vente directe via le commerce électronique, a reçu sept nouvelles récompenses au cours de ces deux derniers mois. Ces prestigieuses consécrations ont été attribuées à QNET à l’issue des Globee Awards 2021, des VEGA Digital Awards et des MarCom Awards. A travers ces distinctions qui récompensent les entreprises les plus innovantes et les plus créatives du monde, QNET rejoint le podium très select des marques internationales les plus créatives, aux côtés de Nike, Accenture, Salesforce, Cisco, Mastercard, PepsiCo, etc. Les sacres obtenus dans le cadre des Globee Awards, des VEGA Digital Awards et des MarCom Awards sont les plus récentes distinctions reçues par QNET cette année. En effet, QNET s’est vue décerner en 2021 pas moins de 33 prix différents à l’issue de nombreux concours internationaux (à l’instar des TITAN Business Awards, des NYX Awards, des Stevie Awards, et de bien d'autres compétitions encore...).

LES ÉQUIPES : UN LEADERSHIP EXCEPTIONNEL

La PDG de QNET, Mme Malou Caluza, a reçu le Globee® Award d'or de la Meilleure Femme PDG de l'année du secteur à l’issue de la 9e édition annuelle des CEO World Awards. « C’est un immense honneur que d’avoir été consacrée par les 2021 CEO Globee World Awards. Je suis extrêmement reconnaissante à tous les membres de l’équipe QNET pour leur passion inébranlable et pour leur travail acharné qui ne cessent de me pousser à devenir une meilleure leader", a commenté Caluza. "L'innovation et la croissance font partie intégrante de l'ADN de QNET, et je suis extraordinairement fière de diriger une entreprise qui se consacre à fournir des produits, des ressources et un service de classe mondiale à des clients présents dans le monde entier."

PLATEFORMES : DES RESSOURCES NUMÉRIQUES ET UN MODÈLE COMMERCIAL TRANSPARENT

Les VEGA Digital Awards sont chaque année organisés par l'International Awards Associate (IAA), un organisme qui prime les entreprises les plus créatives du secteur des médias numériques et dont le panel de jurés est composé de multiples professionnels du secteur et de responsables de la communication originaires du monde entier. QNET a remporté deux prix différents à l’issue des VEGA Digital Awards. Il s’agit:

- du prix de la meilleure application et du meilleur site mobile: l'application mobile de QNET sert en effet de plateforme tout-en-un pour la vente directe et propose, tous les jours, de nouveaux produits en plus d'un accès à l'eStore de QNET, ce qui permet aux fournisseurs de gérer leur activité du bout des doigts directement sur l’application, à tout moment et en tout lieu.

- du prix de la meilleure Vidéo : ce prix a été accordé à QNET pour sa vidéo intitulée "The Difference Between Direct Selling and Pyramid Scheme". Cette vidéo est disponible sur la chaîne YouTube officielle de QNET et fait office de guide informatif qui permet de faire la différence entre une entreprise de vente directe et les systèmes pyramidaux ou ponzi qui, eux, sont illégaux.

COMMUNICATION : S'APPROPRIER L'ESPACE NUMÉRIQUE

Pour la deuxième année consécutive, QNET va remporter toute une série de prix à l’issue des MarCom Awards, avec un total de trois trophées et une mention honorable dans les catégories suivantes :

- Prix Platine dans la catégorie Médias numériques/Médias sociaux (engagement social) qui a été décerné à QNET pour sa campagne numérique intitulée "Stronger Than Ever" (Plus fort que jamais). Cette campagne avait eu un écho très important auprès de la communauté internationale de QNET et avait été relayée par les hashtags suivants: #VCC2020 et #QNET22. La campagne a réussi à générer plus de 3,2 millions de vues et plus de 500 000 engagements sur de nombreuses plateformes.

- Prix Platine dans la catégorie Médias numériques/App mobile/Web (App for Business) pour l’application QNET Mobile, laquelle a été téléchargée plus de 100 000 fois et est disponible sur App Store et sur Google Play.

- Prix Or dans la catégorie Médias numériques/Médias sociaux (campagne de marketing viral) pour la campagne organisée par QNET sur les médias sociaux pour promouvoir son système de filtration d'eau HomePure Nova. Cette campagne vise à sensibiliser autour de l’adoption d’un mode de vie qui soit plus durable et qui puisse encourager à une réduction de la consommation de bouteilles d'eau en plastique. Utilisant le hashtag #BottleSelfieChallenge, la campagne a reçu plus de 190 000 interactions au niveau de plusieurs plateformes auprès de différents médias sociaux.

- Mention honorable dans la catégorie Vidéo/Audio-Vidéo/Film (Image d'entreprise) pour une vidéo réalisée par QNET et qui détaille l'engagement de l'entreprise envers les valeurs de durabilité à tous les niveaux. QNET a récemment lancé son programme Green Legacy en partenariat avec la société certifiée B, EcoMatcher, pour un avenir plus vert et par le biais d’opération de reforestation organisées à travers le monde. S’exprimant au sujet des prix VEGA et MarCom, M. Caluza a ajouté : "Au cours des douze derniers mois, QNET a subi une transformation et une expansion numériques exponentielles qui témoignent véritablement de sa volonté de vouloir fournir à la communauté internationale, un contenu qui soit à la fois attrayant, opportun et informatif. Avec l'introduction de nouveaux canaux de communication dans plusieurs langues à travers les médias sociaux, nous avons pu réussir à créer un écosystème numérique complet auquel nos distributeurs et nos clients ont accès, peu importe leur emplacement. Je suis incroyablement fière de ce que nous avons pu accomplir jusqu’à présent et je suis confiante dans notre engagement de longue date qui consiste à aspirer en permanence à donner aux autres les moyens de reprendre leur vie en main."

Administré par l'Association of Marketing and Communication Professionals (AMCP), le jury des MarCom Awards est composé d'experts en communication, en publicité et en relations publiques. L'année dernière, QNET avait remporté deux médailles d'or aux MarCom Awards dans les catégories Vidéo informative et Médias imprimés.