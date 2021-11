Finie, la solitude des chiens laissés seuls à la maison? Grâce à un appareil encore expérimental mis au point par l'université de Glasgow, les fidèles compagnons à quatre pattes pourront passer un appel vidéo à leurs maîtres et interagir à distance. Le "DogPhone" a été inventé par Ilyena Hirskyj-Douglas, spécialiste de l'interaction animal-ordinateur à l'université de Glasgow (Ecosse, Royaume-Uni), qui cherche à améliorer la vie des animaux grâce à la technologie, avec l'aide de Zack, son labrador noir de 10 ans, et de confrères de l'université d'Aalto en Finlande. Il s'agit du "premier système dans son genre permettant aux animaux d'utiliser internet pour contacter leurs propriétaires", a souligné l'université de Glasgow dans un communiqué mercredi. Ses inventeurs espèrent que le DogPhone, dont l'expérimentation se poursuit, permettra d'atténuer l'anxiété de la séparation chez les très nombreux chiens acquis durant la pandémie, qui se sont habitués à l'omniprésence des humains durant les confinements et se retrouvent seuls depuis que ceux-ci ont repri s le chemin du bureau. Le système consiste en une balle équipée d'un accéléromètre qui, quand elle est secouée par le chien, déclenche un appel vidéo vers son propriétaire via un ordinateur portable relié à l'appareil. Le maître peut aussi appeler son animal, qui est libre d'ignorer l'appel ou d'y répondre. Après s'être vu expliquer comment utiliser la balle, l'"assistant de laboratoire" Zack se l'était vue remettre pour jouer avec elle pour une période de 16 jours répartie sur trois mois. Malgré quelques appels accidentels, le labrador a utilisé le prototype pour contacter sa propriétaire et lui exhiber les jouets auxquels ils jouent souvent ensemble, "suggérant qu'il voulait interagir avec sa propriétaire", selon le communiqué. Ilyena Hirskyj-Douglas lui a elle montré son lieu de travail, un restaurant et même un musicien de rue, incitant son animal de compagnie à dresser les oreilles et à s'approcher de l'écran. "Nous ne pouvons bien sûr pas être sûrs que Zack aie conscience du lien de causalité entre le fait de ramasser la balle et de passer un appel, ou même que

certaines des interactions paraissant accidentelles soient réellement fortuites", a commenté la chercheuse. "Mais il est clair que dans certains cas, il était vraiment intéressé par ce qu'il voyait, et qu'il a a dopté certains mêmes comportements qu'il montre quand nous sommes physiquement ensemble", a-t-elle ajouté.