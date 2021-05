Air France et Total réalisent, mardi, le premier vol long-courrier de la compagnie avec du carburant à base d’huiles de cuisson. À partir du 1er janvier 2022, les compagnies aériennes devront utiliser au minimum 1 % de ce biocarburant dont le déploiement reste entravé par une faible production et un prix peu compétitif comparé au kérosène issu du pétrole. C’est une étape symbolique sur la voie d’un transport aérien décarboné. Air France réalise, mardi 18 mai, le premier vol long courrier de son histoire avec du carburant durable produit à partir d’huiles de cuisson par le géant Total. Ces biocarburants, appelés "SAF" (de l’anglais Sustainable Aviation Fuel, ou carburants durable d'aviation, en français) sont actuellement produits dans la bioraffinerie de la Mède, dans les Bouches-du-Rhône, et sur le site d’Oudalle, en Seine-Maritime, prémisse d'une filière française à destination du secteur aérien. Fabriqués à partir de déchets issus de l’économie circulaire comme les graisses animales et les huiles de cuisson usagées, ils peuvent être mélangés à 50 % avec du kérosène.