Le magazine canadien "Touristica international" a consacré un dossier spécial à la destination Algérie, mettant en exergue "une histoire riche, des paysages époustouflants et un patrimoine aux racines ancestrales". Sous le titre "Algérie, terre d'accueil et d'évasion", le magazine relève qu'il s'agit d'une "expérience unique en son genre". "On aurait souhaité que tous les collègues journalistes et communicants dans le domaine de la presse touristique soient avec nous pour contempler ce spectacle merveilleux", affirme d'emblée Georges El Kahy, Président fondateur de ce magazine. Le magazine, qui a pris part à la 21e édition du Salon international du tourisme et des voyages (SITEV), tenue récemment à Alger, considère l'Algérie comme "le fruit d'une histoire riche en sus de paysages époustouflants et d'un patrimoine matériel et immatériel chargé d'art et d'histoire aux racines ancestrales". Mettant en avant le potentiel touristique dont dispose l'Algérie, l'auteur a fait part d'une forte demande en termes de réservation pour le Sud algérien de la part de touristes issus de nombreux pays. Cette demande gra ndissante envers la destination Algérie "atteste d'une dynamique positive qui devrait se poursuivre tout au long de l'année à la lumière des nouvelles orientations prônées par les autorités publiques", note la même source. Dans cette édition, le magazine a mis également en exergue le séjour au Sahara algérien d'un groupe de professionnels du tourisme, notamment du Canada et d'autres pays venant d'Europe. "Le temps s'arrête dans les sables dorés du Sahara, dans le Sud-Ouest d'Algérie" estime le groupe, qui a relaté les différentes étapes de leur périple dans le désert, accompagnées par des photos et œuvres d'artistes illustrant la beauté des régions sahariennes. En plus de la beauté des sites touristiques naturels que l’Algérie recèle, l'hospitalité du peuple algérien, ainsi que sa gastronomie typique, de même que ses établissements hôteliers, ont été fortement appréciés par ces touristes. Qualifiant de "majestueuses" les dunes du Sahara algérien, le groupe de touristes s'est notamment réjoui de sa visite à Taghit (Béchar) où ses membres ont été émerveillés par les immenses dunes qu’ils ont escaladés pour profiter du paysage magnifique, de même que les sites archéologiques agrémentés de gravures rupestres. Le groupe de professionnels du tourisme, qui a séjourné à l’hôtel Rym surplombant la grande palmeraie de Béni Abbès avec de belle dunes de l’Erg occidental, a indiqué avoir été subjugué par les vieux Ksour locaux qu’il a visités, témoignant de la présence humaine dans cette région millénaire.