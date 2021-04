Le chef du gouvernement tunisien, Hichem Mechichi, a écarté encore une fois un éventuel recours à un confinement

général malgré la hausse des cas de contaminations par le nouveau coronavirus (Covid-19). M. Mechchi s'est adressé lundi aux journalistes en marge d'une cérémonie à l'occasion du démarrage de la campagne de vaccination contre la Covid-19

auprès des agents de l'institution sécuritaire. D'après le chef du gouvernement, un confinement sanitaire ciblé pourrait être évoqué d'autant plus que les autres mesures seraient maintenues dans le but de "préserver l'équilibre entre la santé des citoyens et les conditions économiques". "Lors des réunions hebdomadaires de la Commission nationale de lutte contre le nouveau coronavirus, nous pourrons décider de renforcer les mesures ou de les assouplir, en fonction de l'évolution de la situation épidémiologique du pays", a encore dit M. Mechichi. Sur un autre plan, Jalila Ben Khelil, porte-parole de la Commission scientifique de lutte contre la Covid-19, a déclaré lundi dans un passage radiophonique, que la situation sanitaire "est de plus en plus critique (...) le personnel soignant est étouffé, ou presque". "Malgré nos efforts, on a enregistré beaucoup de décès: cela a eu d'énormes répercussions psychologiques sur le corps médical et paramédical", a-t-elle mis en garde.Jalila Ben Khelil a dénoncé le non-respect des mesures de prévention proposées par ladite commission scientifique: "si on avait respecté le protocole sanitaire et si on s'est appliqué aux gestes barrières, on aurait évité cette situation", a-t-elle regretté. La porte-parole Ben Kahlil, de son côté, n'a pas écarté l'hypothèse d'un confinement général et la fermeture des frontières du pays, admettant que "ce ne sont pas des décisions faciles et leur application n'est pas évidente".Jalila Ben Khelil a en outre annoncé la possibilité de "décréter l'état d'urgence sanitaire" et de "renforcer le couvre-feu".