Huit décès supplémentaires et 364 nouvelles contaminations par la Covid-19 ont été enregistrés en Tunisie avec un taux de positivité de 15,79%. Selon le dernier bilan publié samedi par le ministère de la Santé, depuis l’apparition de la pandémie en Tunisie en mars 2020, 1.028.717 cas d’infection au coronavirus ont été enregistrés, dont 28.031 sont morts et 981 311 se sont rétablis. D’après le même bilan, en date du 10 mars, 32 nouvelles hospitalisations ont été enregistrées dans les établissements de santé publics et privés portant le nombre total des malades hospitalisés atteints de la Covid-19 à 488 dont 109 placés en réanimation et 40 sous respirateurs artificiels.