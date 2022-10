Dans ce cadre, Amine Missoum a présenté, durant une navette Oran-Alger, une représentation théâtrale intitulée "Le Lion et le Chameau", écrite par Mohamed Missoum et mise en scène par Amine Missoum, racontant une histoire et des péripéties dans le style du Goual qui a captivé l'attention des passagers.

Cette œuvre, adaptée des contes de "Kalila wa Dimna" d'Ibn El-Muqaffaâ, traite du conflit entre le bien et le mal, au travers l'histoire du chameau qui a sauvé le lion des chasseurs, mais ce félidés a fait fi de ce geste et s'est retourné contre son sauveur, a relaté Amine Missoum, précisant que la maxime de l'histoire est que "le bien doit être récompensé par le bien".

Le dramaturge Amine Missoum présentera au moins cinq représentations au cours des navettes, sachant qu'il avait auparavant participé à l’animation de la navette Oran-Alger lors du festival de théâtre de rue, organisé par le théâtre régional Abdelkader Alloula à l'occasion de la manifestation programmée dans le cadre des Jeux méditerranéens Oran-2022, a indiqué à l’APS le directeur du Théâtre régional d'Oran (TRO).

Cette expérience, qui vise à approfondir la communication entre les artistes de théâtre et le public, où qu'il se trouve, sera élargie grâce à l'organisation de représentations théâtrales en plein air dans le cadre de l'animation de quartier programmée par le théâtre régional d'Oran qui la considère complémentaire aux activités artistiques et culturelles organisées en salle, a souligné Mourad Senouci.

Le TRO compte programmer des spectacles théâtraux à bord du train deux fois par mois, notamment lors des vacances scolaires, où de nombreuses familles utilisent le véhicule sur rails dans leurs déplacements et ce, avec la programmation de spectacles de clowns et de Goual, afin que ce type de moyens de transport devienne un espace vital pour les arts et la culture.

L'expérience du théâtre en train intervient après le succès remporté par le festival de théâtre de rue dans les quartiers, ainsi que la tournée théâtrale menée récemment par le TRO au profit des détenus des établissements de rééducation d'Oran, tandis que d'autres représentations seront programmées dans les cafés, selon Senouci.

Ces représentations sont animées par des comédiens extérieurs au théâtre régional, comme le Goual Amine Missoum, la troupe "Drôle Madaire" et la troupe qui s'est formée au niveau de l'établissement théâtral, composée de jeunes universitaires, qui a présenté la pièce "Othello Al-Ghayar" (Othello le jaloux), mise en scène par Samir Bouanani, qui sera présentée du 24 au 26 octobre dans le cadre du théâtre de rue sur la place du square Port Saïd à Alger, selon la même source.

Dans ce cadre, cet établissement culturel entend intégrer 20 jeunes dans le travail de proximité afin d'animer les spectacles et bénéficier de la formation sur le terrain, a-t-on indiqué.