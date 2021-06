Plusieurs projets ont été réalisés et d'autres en voie d’être réceptionnés dans les secteurs des travaux publics et des transports durant la période allant de janvier à mai 2021, dont des stations du Métro d’Alger, des extensions de lignes de chemins de fer et de tramways ainsi que des réhabilitations d’infrastructures routières et aéroportuaires, selon un bilan du ministère des Travaux publics et des Transports. Ces projets réalisés, dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action du Gouvernement pour l’année 2021, concernent la construction d'une nouvelle station du Métro d’Alger et les travaux d’extension des lignes de Ain Naâdja-Baraki et El Harrach-Aéroport d'Alger avec un taux d'avancement 65%. Selon le bilan du ministère, l’extension du tramway de Constantine, sur un linéaire de 4 km avec 6 stations, "a été finalisée à 100%"alors que des essais techniques en prévision de son lancement ont été entamés. Le projet de Tramway de la ville de Mostaganem, prévu sur un linéaire de 14,5 Km et doté de 24 stations, a connu aussi un taux d’avancement de 80%. La date d’achèvement pré visionnelle des travaux est fixée pour le mois de septembre prochain. Concernant les projets des infrastructures routières, le ministère a évoqué l’achèvement des travaux de l’autoroute Est-Ouest, la mise en place des systèmes d’exploitation et de péage ainsi que la transformation en axe autoroutier de la Route Transsaharienne. Pour la finalisation des travaux de l’autoroute Est-Ouest, il reste le parachèvement de la section entre l'échangeur Drean et la frontière tunisienne (84 kilomètres) avec un taux d’avancement de 85% dont la date prévisionnelle de livraison est fixée à fin 2021. Les travaux de réalisation des installations et équipements de l'autoroute Est-Ouest ont connu un taux d’avancement de 75%, a assuré le ministère. Quant à la transformation en axe autoroutier de la route transsaharienne, les travaux ont atteint un taux d’avancement de 88%.