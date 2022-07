L'exploitation commerciale de la télécabine de Blida reliant Beni Ali à Chréa reprendra ce mardi après plus de trois mois d'arrêt, a annoncé l'Entreprise métro d'Alger (EMA) et l'entreprise de transport algérien par câbles (ETAC) dans un communiqué. "L'EMA et l'ETAC (filiale de l'EMA) informent leurs aimables usagers de lareprise de l'exploitation commerciale de la télécabine de Blida desservant Beni Ali à Chréa, à compter du 26 juillet 2022 aux horaires habituels", est-il indiqué dans le communiqué. La télécabine de Blida a été mise hors service le 13 avril dernier pour une opération de maintenance, ajoute la même source.