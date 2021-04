Quelque 20.670 passagers sont transportés chaque jour par le tramway d’Ouargla depuis le début d’année courante, soit

une baisse par rapport aux deux années précédentes, a-t-on appris dimanche auprès de la direction locale des transports.Il s’agit d’une baisse "significative" de la moyenne de fréquentation quotidienne du tramway d'Ouargla qui est passé de quelque 28.000 passagers, entre 2018 et 2019, à 20.670 passagers actuellement, en raison de l’impact négatif de la crise sanitaire du Coronavirus (Covid-19) sur les activités économiques, dont les modes de transport, à l’instar du tramway, a précisé le directeur du secteur, Toufik Djeddi. Depuis sa mise en service commerciale en mars 2018, le tramway d’Ouargla a transporté au moins 4,6 millions de voyageurs jusqu’à la fin 2018, avant d’enregistrer un nouveau record pour l’exercice 2019 avec 7, 3 millions de voyageurs, alors que le nombre a baissé à 3,7 millions de voyageurs en 2020, a-t-il révélé. Couvrant un parcours de 9,6 km reliant les terminus Chahid Sid Rouhou (centre ville) et Chahid Chenine Kadour au niveau de la cité Ennasr (Flanc Ouest de la ville), en passant, via 16 stations, par plusieurs avenues, quartiers résidentiels et infrastructures socio-économiques, à savoir la zone des équipements publics, les trois pôles universitaires et la nouvelle gare multimodale notamment, ce mode de transport moderne a contribué au

renforcement de la mobilité urbaine à Ouargla, a souligné M. Djeddi. La société SETRAM, chargée de l’exploitation des tramways en Algérie, a adopté, depuis la reprise de son activité après la levée du confinement, l’an dernier, un dispositif exceptionnel d’hygiène et de désinfection des rames pour lutter contre la propagation de la covid-19, a-t-on indiqué. Totalisant 23 rames d’une capacité de 414 passagers chacune, avec une vitesse commerciale de 20, 6 km/heure, le tramway d’Ouargla est doté d'un

système de climatisation adapté au climat saharien de la région, durant la saison des fortes chaleurs notamment, selon les données de SETRAM.