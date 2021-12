Le deuxième vice-président du Comité international des jeux méditerranéens (CIJM), Bernard Amsalam, a indiqué samedi à Oran que tout a été mis en œuvre pour que cette ville abrite dans les meilleures conditions la 19e édition des jeux méditerranéens (JM), prévue du 25 juin au 5 juillet 2022. M. Amsalam, qui s'exprimait en ouverture du séminaire des chefs de missions et délégués techniques dans le cadre des préparatifs des JM, a mis en exergue "le travail de longues années effectué par le comité d'organisation local et les importants investissements de l'Etat algérien". Le représentant du CIJM, également président de la commission de coordination et de suivi des préparatifs des JM, s'est réjoui, en outre, du fait que "les responsables algériens travaillent sans relâche pour offrir les meilleures conditions permettant aux athlètes de réaliser les meilleures performances lors du rendez-vous méditerranéen". A ce propos, il a cité les ouvrages réalisés à l'occasion des JM d'Oran, à l'image d'un village méditerranéen "moderne et confortable" , vantant, au passage, "les autres installations sportives de meilleur niveau, qui seront un héritage de taille aux habitants d'Oran après les JM". Il a, en outre, estimé que ce séminaire de deux jours, en marge duquel des visites aux différentes installations sont organisées, sera une occasion pour les chefs de mission et délégués techniques des fédérations internationales concernées par les disciplines retenues lors des JM, "de découvrir et évaluer les préparatifs de la manifestation sportive". Pour sa part, le commissaire aux JM, Mohamed Aziz Derouaz, a mis en relief "l'engagement sans limite des pouvoirs publics pour réussir l'évènement et combler le retard accusé pour des circonstances politiques et à cause de la crise sanitaire mondiale liée au Covid-19". Derouaz a jouté que l'occasion est aussi de "promouvoir tout le potentiel culturel et touristique de la ville d'Oran et de l'Algérie". Au passage, le commissaire aux JM a invité les hôtes de l'Algérie à "constater concrètement, au cours de ce séminaire, l'évolution des préparatifs, afin de repartir d'Oran rassurés de la tenue de la fête sportive méditerranéenne du 25 juin au 5 juillet, dont la cérémonie de clôture coïncide avec le 60e anniversaire du recouvrement de l'indépendance de l'Algérie". Le premier jour du séminaire a été rehaussé par la présence du conseiller du président de la République, Abdelhafid Allahoum, le ministre de la Jeunesse et des Sports,Abderezak Sebgag, le wali d'Oran, Saïd Sayoud, ainsi que des membres de la commission de sécurité nationale et de wilaya.