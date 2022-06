De surcroît, Oran satisfait les caprices, quand bien même variés des touristes qui trouvent, sans faute, leur bonheur là où le tourisme prend tout son sens, à commencer par le tourisme balnéaire qui occupe la première place en termes d'attractions.

A noter que la capitale de l'Oranie, qui s'apprête à accueillir à partir du 25 juin courant, la 19e édition des Jeux méditerranéens JM 2022, met à la disposition de ses invités 35 plages splendides situées dans 9 communes et qui s'étendent sur 120 km. La commune de Ain Turk à elle seule compte quelque 9 plages.

Oran compte également à son actif 63 établissements hôteliers offrant diverses prestations et dotés d'une variété de moyens de divertissement. La plupart des établissements se trouvent à proximité de la Corniche oranaise, véritable joyau de la wilaya.

Aujourd'hui, un nouveau type de tourisme.... est en plein essor, à savoir "le tourisme en maison d'hôte", c'est-à-dire le recours de certains habitants, particulièrement dans les zones côtières, à la location de leur logement, ou parfois d'une chambre seulement, à des vacanciers qui viennent de partout, notamment du sud du pays, mais aussi à des membres de la communauté algérienne établie à l'étranger, et parfois même à des étrangers.

Toujours près des côtes oranaises, le tourisme de santé se répand, lui, de plus en plus, au complexe touristique "Les Andalouses" par exemple ou à l'hôtel "New Beach", lesquels offrent des services de thalassothérapie, et/ou du "SPA", proposé d'ailleurs par plusieurs établissements hôteliers à Oran.

Considérée comme étant un pôle économique par excellence, la ville d'Oran met à disposition un environnement propice au tourisme d'affaires, en accueillant de nombreux événements régionaux et internationaux, entre séminaires, conférences, ateliers, et salons économiques qui attirent des milliers de professionnels de diverses spécialités.

Une autre forme de tourisme occupe un segment important dans la stratégie de développement du secteur, il s'agit du tourisme de bien-être connu par les randonnées effectuées dans les sept (7) forêts de détente, d'une superficie de 225 Ha, très prisées d'ailleurs par les visiteurs qui viennent dans le cadre de sorties organisées par des associations. Marches athlétiques et cyclisme sont entre autres activités proposées dans les bois avec l'utilisation bien entendu d'outils amis de l'environnement dans le cadre de la promotion du tourisme vert notamment aux forêts de M'sila et de Mont noir.

C'est dire qu'autant de formes touristiques viennent consolider le tourisme culturel, considéré comme la cheville ouvrière du marché touristique à Oran où sont recensés, à l'évidence, des sites archéologiques, des monuments historiques, des mosquées antiques et plusieurs zaouïas où parfois sont célébrées les waadate, à l'instar de la Waada de "Sidi El-Hasni" ou celle de "Lalla Helima".

-Plusieurs investissements pour la promotion du produit touristique

Outre la simplification des procédures administratives et l'accompagnement constant dans la concrétisation des projets, plusieurs infrastructures à l'instar du port, de l'aéroport, du réseau routier, favorisent le développement du marché touristique dans l'Oranie, indique à l'APS le chef de service de l'activité touristique à la Direction du tourisme et de l'artisanat, Mourad Boudjenane.

Le parc hôtelier compte 193 établissements (classés entre 0 à 5 étoiles) avec une capacité de 19.302 lits, implantés dans les différentes communes de la wilaya d'Oran et assurant 4.941 postes d'emploi directs.

Sur un total de 108 projets en cours de réalisation avec une capacité d'hébergement de 19.202 lits et 6.783 postes d'emplois, 8 projets d'une capacité de 610 lits seront prochainement mis en service.

La wilaya d'Oran dispose de 8 zones d'extension touristique (ZET) réparties sur Madagh, Kristel, Les Andalouses, Aïn Franine, Cap Carbon, Mers El Hadjedj, Cap Falcon et Cap Blanc, selon le même responsable, soulignant que "l'étude sur ces régions menée par l'Agence nationale du développement touristique (ANDT) est en phase finale".

En outre, 333 agences de tourisme et de voyages activent à Oran où elles offrent leurs différents services en plus d'un bureau touristique qui fait la promotion pour la destination d'Oran et 32 associations œuvrant à la création de nouveaux circuits pour renforcer ceux déjà proposés par la direction du Tourisme et de l'artisanat.

Le Salon international du tourisme et des équipements hôteliers organisé par l'Agence de communication "Astra" et auquel participent plus de 300 exposants nationaux et étrangers, est une autre manifestation économique abritée par la capitale de l'Ouest dans la cadre de la promotion de la destination Oran.

Clef de voute du développement de l'activité touristique, la ressource humaine est formée notamment à l'Ecole supérieur d'Hôtellerie (ESH) inaugurée en 2019 en vue d'améliorer la qualité des services et doter le marché touristique en main d'oeuvre qualifiée.

Connue pour ses plats traditionnels savoureux, El Bahia dispose de 26 restaurants étoilés proposant des spécialités locales à l'instar du couscous, l'escargot, ou encore "El Osbane", ainsi qu'une grande variété de gâteaux.