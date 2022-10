La nécessité de promouvoir les valeurs spirituelles et éducatives chez les jeunes pour relever les défis et enjeux d’avenir a été mise en avant par les participants à un colloque tenu jeudi à la zaouia Tidjania de Témacine (wilaya de Touggourt) dans le cadre de la célébration du Mawlid Ennabaoui Echarif et des festivités marquant le 60ème anniversaire de l'indépendance.

Les intervenants, universitaires, chercheurs et Chouyoukh, ont, lors de cette rencontre intitulée "Les jeunes algériens entre défis actuels et enjeux d’avenir", ont appelé à promouvoir les valeurs spirituelles et éducatives en milieu des jeunes qui leur permettent de faire face aux défis et aux enjeux de l’avenir à l’ère des mutations sociales".

L’universitaire, Amina El-Tidjani, a souligné, à ce propos, l’impact de l'éducation soufie et son rôle dans la promotion des valeurs spirituelles chez les jeunes selon une vision contemporaine basée sur une véritable perception des mutations existantes et sa contribution positivement au développement de la société pour faire face aux différentes formes "d’invasion culturelle" et aux "effets négatifs des nouvelles technologies".

L’intervenante a également évoqué le rôle de la zaouia Tidjania dans la construction et la consécration des valeurs spirituelles et éducatives des jeunes, la bonne orientation et l’investissement dans les compétences jeunes selon une méthode modérée à même de préserver l’identité et le référent religieux national.

Le président du Conseil national économique, social et environnemental (CNESE), Bouchenak Khelladi Sidi Mohammed, a, dans son intervention, rendu hommage aux chouyoukh des zaouias pour les efforts consentis dans la préservation du patrimoine spirituel et culturel de la nation.

"L’Etat algérien a mis au point un dispositif de mécanismes et voies à même de permettre aux jeunes d’adhérer au processus de développement durable et de s’impliquer dans le projet de préservation de l’identité nationale des dangers qui la guettent", a soutenu Bouchenak Khelladi.

L’universitaire, Goui Bouhanya, a, de son côté, appelé à "consolider la mission des jeunes et leur participation au processus de développement et dans la vie sociale et politique dans le cadre de la démocratie participative adoptée par la Constitution".

Il a, à ce titre, suggéré de permettre aux jeunes d’assumer des responsabilités politiques pour la gestion locale, avant de rappeler la mission assumée par la société civile dans la lutte contre la pandémie de Coronavirus en tant que modèle réussi d’investissement dans la force juvénile.

Les participants au colloque ont traité divers thèmes dont notamment "la zaouia Tidjania et son rôle dans la formation de la jeunesse","L’expérience du cheikh Mohamed Laid Tidjani comme modèle", "la société civile et la démocratie participative", "la jeunesse et la société civile et l’acte du changement et la prise d’initiatives" et "l’accompagnement des jeunes dans le montage des petites et moyennes entreprises".

Une exposition sur la zaouïa Tidjania et les manuscrits a été organisée en marge du colloque.