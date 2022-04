Le Théâtre national algérien (TNA) Mahieddine Bachtarzi a abrité, vendredi soir, une cérémonie de distinction en l'honneur de l'artiste Mohamed Adjaimi, en reconnaissance de sa contribution au théâtre radiophonique, aux feuilletons télévisés et au cinéma, durant plus de 50 ans de carrière.

La cérémonie d'hommage initiée par l'Association "Troisième millénaire", avec la contribution du TNA et de l`Office national des droits d'auteurs et droits voisins (ONDADV), a été organisée en guise de considération et reconnaissance de la performance et de la créativité de cet artiste chevronné, en présence d'une pléiade d'artistes et de familles algéroises.

L'artiste Mohamed Adjaimi, au parcours artistique exceptionnel et à la voix forte, s'est vu remettre une distinction honorifique par l'association, pour son apport dans le développement de l'art dramatique algérien.

Le président de l'Association, Sid Ali Bensalem a affirmé dans son allocution que cette cérémonie "se veut une considération et une reconnaissance du parcours de l'artiste engagé connu pour son don artistique, au parcours honorable et jalonné d'oeuvres gravées dans la mémoire du public et qui a vécu le mouvement théâtral et radiophonique en Algérie et contribué à des feuilletons sociaux instructifs".

Pour sa part, l'acteur Mohamed Adjaimi s'est dit "reconnaissant et touché par ce beau geste avec la présence de la famille artistique et de ses compagnons, ce qui a donné à l'évènement un goût spécial".

La cérémonie d'hommage s'est poursuivie dans une ambiance festive animée par une pléiade de grands chanteurs qui ont enchanté le public, à savoir les artistes Naima Dziria, Samir Toumi, Hakim El Ankis, Tarek Ayad qui ont interprété des chansons du répertoire du patrimoine populaire et andalou.

Né à la Casbah d'Alger en 1945, Mohamed Adjaimi y a poursuivi ses études et a rejoint l'Ecole de formation des enseignants de Bouzaréah, ensuite le théâtre radiophonique.

L'Association "Troisième millénaire" organisatrice de l'hommage a été fondée en 2001 avec pour objectif la distinction des artistes et la promotion de l'art. Son mot d'ordre "honorer l'artiste de son vivant".