Les éléments de la brigade mobile relevant de la police judiciaire de la daïra frontalière de Béni Boussaïd ont réussi à saisir une quantité de 36 kg de kif traité, a-t-on appris samedi auprès de la cellule de communication de la sûreté de wilaya de Tlemcen. Cette opération s’est déroulée en fin de semaine écoulée, suite à l’exploitation d’informations faisant état de l’existence d’une bande de malfaiteurs activant dans l’importation frauduleuse et la commercialisation de la drogue, a précisé la même source. L’intervention rapide des policiers a permis la saisie de cette marchandise prohibée, soigneusement dissimulée dans une ferme agricole, a-t-on indiqué. L’opération a permis également l’arrestation de trois personnes présents dans la ferme et une quatrième a été appréhendée après l’approfondissement de l’enquête et l’examen des contenus des téléphones mobiles saisis. Les quatre mis en cause ont été présentés devant la justice après l’achèvement de l’enquête, a-t-on conclu.