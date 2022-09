Trente-six exposants participent à la foire de la rentrée scolaire ouverte dimanche à Tizi-Ouzou à la salle omnisports Saïd Tazrouts, et qui s'étalera sur un mois. Il s'agit de 7 producteurs locaux et 5 commerçants grossistes en fournitures scolaires, ainsi que des producteurs de vêtements et chaussures de plusieurs wilayas du pays. L'ensemble des participants se sont engagés à pratiquer des prix abordables en diminuant leur marge bénéficiaire. Un engagement qui sera supervisé par les agents de la direction du commerce, organisatrice de la manifestation. Le wali, Djilali Doumi, qui a donné le coup d'envoi de cette foire a souligné que cette manifestation "vise à venir en aide aux parents dans ce contexte marqué par une hausse des prix des fournitures scolaires". Dans le même sillage, a-t-il ajouté, "des instructions ont été, également, donnée à la direction locale de l'éducation pour "le strict respect de la réglementation quant au trousseaux scolaires à exiger des élèves". La prime de scolarité de 5000 DA sera versée à temps à tous les bénéficiaires à travers toute la wilaya, a-t-il e ncore assuré. Par ailleurs, plusieurs communes à Tizi-Ouzou ont indiqué à travers des communiqués, prendre en charge la fourniture des trousseaux scolaires au profit de leurs élèves du cycle primaire. Il s'agit jusque-là, entre autres, des communes de Ouacifs, Makouda, Irdjen et Larbaa N' Ath Irathen. Cette opération de solidarité concernera l'ensemble des élèves scolarisés au niveau du cycle primaire et pas uniquement ceux issus de familles démunies. Les trousseaux seront remis aux écoliers au niveau de chaque établissement le premier jour de la rentrée scolaire, selon les communiqués de ces assemblées élues. A noter que d'autres communes de la wilaya dont Souamaa et Boudjima, avaient pour habitude de fournir ces trousseaux a chaque rentrée scolaire depuis quelques années déjà.