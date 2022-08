La première édition d'un Salon du livre de la jeunesse se tiendra du 3 au 6 août prochain à Ain El Hammam, Sud-est de Tizi-Ouzou, a-t-on appris dimanche des organisateurs de cette manifestation culturelle. Près de 150 auteurs de différentes wilayas prendront part à cette manifestation organisée par l'association culturelle pour le développement et l'épanouissement de la jeunesse en collaboration avec l'Assemblée populaire de wilaya (APW) et la direction de la culture, et soutenue par le Haut commissariat à l'amazighité (HCA), a précisé la même source. "C'est un espace de rencontre entre les jeunes auteurs et des artistes de différents arts. Nous espérons voir s'enraciner et devenir un rendez-vous régulier", a souligné Tarek Iften, de l'association organisatrice. D'autres activités artistiques et culturelles, cinéma, théâtre et ateliers de lecture et d'écriture, émailleront cette manifestation qui se tiendra au centre culturel, Matoub Lounès, de la ville. Des conférences sur divers thèmes, Histoire, ancienne et récente, langues autochtones et littérature et révolution féminine, seront, également, organisée durant ce rendez-vous culturel. Il est, également, prévu, au dernier jour de la manifestation la réalisation de portraits d'artistes locaux à différents endroits de la ville par des artistes peintres participants.