Le chef- lieu de la wilaya de Tissemsilt connaît depuis le début de l’année 2021 une mobilisation des jeunes pour entreprendre des campagnes de volontariat pour nettoyer et embellir leurs quartiers et cités respectifs.

Ces opérations de nettoyage et d’embellissement, menées grâce aux efforts des jeunes ont réussi à conférer un look particulier au chef-lieu, notamment au niveau des cités des "320 logements", "El amel", "les 120 logements", "Sidi Khlifa", "Route de l’hôpital", "Abdelhak Benhamouda" et autres.

Au cours de cette année, une véritable prise de conscience a été relevée chez les jeunes de Tissemsilt en ce qui concerne la protection et la préservation de l’environnement à travers des actions quotidiennes de désherbage et d’enlèvement d’ordures ménagères anarchiques à l’intérieur des grands groupements d’habitation.

La programmation d’opérations de ravalement des façades, d’aménagement des espaces verts et l’embellissement des murs des bâtiments avec des dessins et autres messages de sensibilisation en direction de la population l’invitant à veiller sur la propreté de leur ville ont été également menées tout le long de cette année.

Le visiteur de la ville durant cette année aura remarqué cet élan de solidarité entre les jeunes qui se regroupent pour accomplir des travaux de nettoyage, ce qui reflète leur sens écologique développé qui a été bien perçu par les citoyens de la ville et ceux des wilayas voisines à l’instar de Tiaret , Chlef et Ain Defla.

Dans ce sens, le jeune Mohamed résidant à la cité "El Amel" de Tissemsilt a souligné que "les campagnes de nettoyage et d’embellissement étaient au départ une simple idée partagée sur les réseaux sociaux. Elle s’est très vite transformée en projet réel à concrétiser sur le terrain". Il a estimé que "ces initiatives juvéniles avaient reçu des échos favorables de la part de l’ensemble de la population, qui a également largement contribué à leurs succès".

L'image d’une ville propre

Parallèlement, la direction locale de l’environnement a lancé de nombreuses campagnes de sensibilisation, tout le long de l’année 2021, visant la protection et la préservation des villes de la wilaya. Ainsi, plusieurs actions de sensibilisation et d’information ont été menées en collaboration des associations, la radio locale et d’autres institutions qui ont accompli un important travail de proximité dont la finalité est de conférer à Tissemsilt l’image d’une ville propre.

La contribution de tous et la conjugaison des efforts ont ainsi permis de relever le défi. Pas moins de 20 émissions radiophoniques ont été diffusées autour de l’importance de l’éradication des points noirs qui dénaturent l’environnement et du challenge fixé par tous afin de veiller à la propreté des boulevards, des cités et des espaces verts.

Ces initiatives ont également permis d’expliquer sur la page officielle "Facebook", de la direction de l’environnement la nécessité de respecter les heures d’enlèvement des ordures ménagères et des emballages en carton et plastique devant les commerces.

De leurs côtés, les scouts musulmans algériens (SMA) de la wilaya ont également contribué durant toute l’année à cet effort de sensibilisation des citoyens par des rencontres de proximité visant à informer la population de l’importance de l’environnement et de la propreté, selon leur responsable, Mohamed Gabi.

L’association écologique "Cèdres" de la commune de Theniet El Had a également intensifié ses actions de sensibilisation en direction des citoyens par la confection et la distribution de dépliants et prospectus et la mise sur pied de rencontres de proximité afin de les encourager à prendre part aux opérations de volontariat, selon Ghanem Niner.

Le travail de sensibilisation et d’information reste un outil indispensable et important dans la protection et la préservation de l’environnement. L’intensification de ces actions ne peut que susciter l’adhésion de tous et leur implication dans ces actions citoyennes. Le fruit de ces efforts est déjà visible au chef-lieu de la wilaya.