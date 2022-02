Ce qui caractérise cet espace, qui s’étend sur une superficie de 70 hectares, situé dans la commune de Boukaïd, est qu’il se trouve à 1.200 mètres d’altitude et dispose d’un épais tapis végétal, en plus de pics rocheux au niveau du sommet de la montagne qui attire l’intérêt des amoureux de la nature et des loisirs.

Cependant, cette région attrayante est dénuée de structures et d’espaces fournissant aux visiteurs de l’intérieur et de l’extérieur de la wilaya de Tissemsilt les conditions adéquates tout au long de l’année, a-t-on constaté.

A ce propos, le jeune Hicham, adepte de l’aventure et du tourisme de la wilaya de Chlef, a indiqué que le site de Bin El-Kifane est l’un des sites touristiques attractifs et importants de la wilaya de Tissemsilt, mais a besoin d’être valorisé par la réalisation d’infrastructures d’accueil, notamment un hôtel, ainsi que des espaces de promenade et de pratique du sport. "Cette région est située sur les hauteurs de l’Ouarsenis et c’est l’endroit idéal et préféré des sportifs", a-t-il ajouté.

De son côté, Mohamed, chef de famille originaire de Tiaret, a appelé à la nécessité d'accorder une grande importance à ce bel espace naturel en réalisant des projets touristiques qui permettraient de développer cette région, comme la réalisation d'un complexe touristique ou de parcs de loisirs et de récréation destinés aux visiteurs et touristes.

L’affluence des citoyens vers cet espace naturel augmente, notamment pendant les périodes d'hiver et d'été, selon la Direction locale du tourisme et de l'artisanat.

Des efforts pour développer le site

D'autre part, des efforts inlassables sont actuellement déployés pour valoriser et développer le site "Bin El-Kifane" afin d'être une zone touristique par excellence. A cet égard, les services de la collectivité de Boukaïd ont programmé, avant la fin du premier trimestre de l'année en cours, un projet d'aménagement du chemin de montagne menant à ce site distant de 1 km.

Pour sa part, la direction du tourisme et de l'artisanat a pris l'initiative, fin 2018, d'inclure la zone "Bin El-Kifane" dans le circuit touristique de la wilaya. Celui-ci comprend également de nombreuses zones et sites de la région, comme le parc national des cèdres à Theniet El-Had, la forêt "Aïn Antar" à "Boukaid" et les sources thermales dans la commune de Sidi Slimane.

La même direction lancera également, prochainement, un plan de promotion de l'écotourisme dans la wilaya en coopération avec les agences de tourisme privées actives dans la région. Ce plan comprend la promotion des zones touristiques naturelles et attractives de la région, dont le site "Bin El-Kifane", ainsi que la programmation de visites périodiques au profit des médias, des agences de tourisme et des voyages du pays à cet espace naturel.

Le même plan comprend également la réalisation de films promotionnels pour présenter les attractions touristiques naturelles de la wilaya, y compris la zone "Bin El-Kifane".

La même direction a suggéré la réalisation d’installations dans la zone "Bin El-Kifane" pour attirer plus de visiteurs, en créant des structures touristiques telles qu'un hôtel, une auberge de jeunesse et une piscine ainsi qu'un bureau de tourisme pour cette zone naturelle.

De son côté, l'office local du tourisme de la commune de Boukaïd a élaboré un programme spécifique de valorisation de ce site, en collaboration avec plusieurs tour-opérateurs de la wilaya, qui prévoit l'organisation de visites périodiques au profit des adhérents des associations touristiques et juvéniles ainsi que de jeunes passionnés d'aventure, d'alpinisme et de tourisme du pays, selon le représentant de l’office, Abderrahmane Kanite.