Les travaux de renforcement de l'aéroport Commandant Farradj à Tindouf ont enregistré un avancement estimé à 40 %, a-t-on appris auprès de la direction locale des Travaux publics (DTP). Doté initialement d'une enveloppe financière de l'ordre de 2,13 milliards DA, pour le renforcement de la piste principale ainsi que d'autres installations aéroportuaires, ce projet a connu une réévaluation afin d'éradiquer les "points noires'' et de mettre un terme aux dégradations enregistrées, notamment dans l'aire de stationnement et la voie de circulation, sur la base d'une expertise menée par des cadres du secteur, a indiqué le chef de service des infrastructures aéroportuaires à la DTP, Smail Chahid. Lancée en mai dernier, cette opération d'urgence, dont les délais de réalisation sont fixés à 8 mois, a nécessité un financement de plus de 611 millions DA, au titre du Plan sectoriel de développement, a indiqué le responsable, signalant que le projet sera réceptionné début 2023. Et d'ajouter que le groupe de travail a divisé le chantier en deux, et ce pour assurer une exploitation partielle des infrastructures nécessaires, et permettre une continuité du service public concernant le transport aérien au niveau de cette infrastructure aéroportuaire. Il a, par ailleurs, fait savoir que des cadres du secteur ont introduit et pour la première fois, une nouvelle technique, portant sur l'utilisation du gravier concassé dans le revêtement de la piste, affirmant que cette matière première disponible au niveau local, possède une grande capacité de résistance et peut atteindre une durée de vie de plus de 10 ans. La DTP s'attèle à réaliser ce projet, conformément aux normes en vigueur, pour être remis dans les plus proches délais à l'Etablissement de gestion de services aéroportuaires, a-t-il conclu.