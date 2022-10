Initiée en coordination avec le programme de coopération avec l’Union européenne portant appui à l’insertion et à l’emploi des jeunes dans le secteur du Tourisme intitulée "Jil-Siyaha", la session de formation a mis l’accent sur la nécessaire de formation d’une main-d’œuvre qualifiée à même de répondre aux exigences des opérateurs touristiques locaux, a indiqué la chargé de la communication au programme, Wahiba Hamzaoui.

La rencontre, qui a regroupé des cadres et opérateurs des secteurs du Tourisme et d’artisanat, de l’Enseignement et la formation professionnels et de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, vise à promouvoir l’insertion socio-économique des jeunes à travers le secteur du Tourisme, a fait savoir Mme Hamzaoui.

La définition des compétences qualitatives nécessaires pour la restructuration du secteur et l’équation entre les offres de formation et des besoins des structures en main-d’œuvre, ont été au centre des interventions des encadreurs.

Les responsables du programme entendent dispenser les jeunes de compétences leur permettant de maîtriser les techniques de traitement des données, d’étude et analyse des exigences de chaque région, a indiqué, de son côté, la directrice du Tourisme et d’artisanat, Yamina Temmam.

Pour ce faire, les services concernés devront lancer une enquête de terrain avec les différents opérateurs touristiques en vue de cerner les réels besoins du marché de l’emploi dans le secteur touristique.

L'enquête devra être sanctionnée par l'élaboration d'une étude analytique liée à la situation et besoins du marché de l’emploi dans le secteur du Tourisme par souci de réadapter les offres d’emploi, ont indiqué les organisateurs.