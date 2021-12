Placée sous le signe de "Tapis de Fatis, passion et investissement", cette manifestation culturelle et économique, devant s’étaler au 12 janvier prochain (nouvel An amazigh "Yennayer"), vise à mettre en valeur le produit artisanal local, notamment le Tapis de Fatis et son écoulement à travers les différents espaces disponibles, a indiqué le président de la Chambre de l’Artisanat et des métiers (CAM, partie organisatrice), Abderrahmane Moussaoui.

Ce produit éponyme du Ksar de Fatis fait partie d’un legs séculaire de la région que les organisateurs s’emploient à lui conférer une dimension nationale pour contribuer à la promotion des activités artisanales de cette région du Sud, a-t-il ajouté.

Ce salon vient à point nommé avec les fêtes du Nouvel an et des vacances scolaires d’hiver, mises à profit par les touristes qui affluent de différentes régions du pays vers la wilaya de Timimoun pour découvrir le patrimoine matériel et immatériel de l’Oasis Rouge et apprécier les paysages naturels féeriques du Gourara.

Par souci de préserver les métiers et la riche gamme de produits de l’artisanat, la CAM de Timimoun a arrêté un programme visant la conservation et la consolidation des métiers de l’artisanat par la formation dans le tissage et le dessin sur tissu, sanctionné par une remise de diplômes de qualification et d’une carte d’artisan pour permettre aux bénéficiaires de tirer profit des avantages du dispositif du microcrédit.

Ce dispositif de l’Emploi prévoit l’accompagnement des micro-entreprises versées dans la tapisserie et son écoulement, susceptibles de générer des emplois et des revenus pour la femme rurale dans les Ksour et les zones d’ombre, a poursuivi M. Moussaoui.

Selon ce responsable, le "Tapis de Fatis" a été suggéré au titre de la nomenclature des activités artisanales locales en quête de préservation dans le cadre du plan du ministère du Tourisme et de l’Artisanat prévoyant la sélection d’un produit artisanal représentant chaque wilaya pour être inclu au fichier du patrimoine à exposer durant les manifestations nationales et internationales.

Pour leur part, des associations locales de la commune de Tinerkouk entendent ficeler leur dossier d’intégration du Tapis de Fatis parmi les métiers de l’artisanat à classer au patrimoine culturel national pour les préserver, selon le président de l’association "1er Novembre", Mustapha Zaoui.