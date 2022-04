Les travaux de réalisation d’un centre commercial de vente en gros ont été lancés dernièrement au port sec de la banlieue ouest de la ville de Tiaret. La direction locale des équipements publics supervise la tranche la plus importante du projet, liée aux grands espaces d’exposition de marchandises et d’une station service. Le projet s’étendra sur une superficie de trois hectares sur un site donnant sur toutes les entrées de la ville, une position privilégiée facilitant aisément l’accès aux clients. Une enveloppe financière de l’ordre de 440 millions DA a été consacrée au projet. Sa réalisation a été confiée à des entreprises locales alors que l’étude a été élaborée par l’entreprise MAGRO spécialisée dans ce genre de projets, a précisé le directeur local des équipements publics, Omar Bessalama. Les travaux seront livrés dans un délai de 15 mois et porteront sur la réalisation de six grands entrepôts, d’une station-service, un centre de services financiers et postaux, ainsi que d’autres installations telles que des restaurants et un hôtel pour offrir toutes les commodités aux clients. De son côt é, le directeur de wilaya du commerce, Mohammed Benidi, a souligné que ce grand espace commercial aura une dimension régionale et attirera les grossistes des wilayas avoisinantes activant dans divers créneaux comme les produits de consommation et l'électroménager. Le but étant de créer un climat de concurrence entre les opérateurs et réduire les prix des produits. Le directeur du commerce a également expliqué que cet espace permettra aux grossistes des fruits et légumes de la wilaya d'exercer leurs activités dans les meilleures conditions de confort autres que celles offertes par le marché de gros actuel, situé sur la route menant à la ville de Frenda.